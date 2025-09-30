Velký displej a nejrychlejší Snapdragon. Honor MagicPad 3 Pro vystrkuje růžky Hlavní stránka Zprávičky Honor MagicPad 3 Pro nabídne 13,3" LCD displej s obnovovací frekvencí 165 Hz Tablet dostane procesor Snapdragon 8 Elite a energeticky úsporný čip Honor E2 Kapacita baterie dosáhne 12 450 mAh s podporou MagicOS 10 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.9.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Před oficiálním představením tabletu Honor MagicPad 3 Pro se na internet dostaly podrobné informace o jeho výbavě. Podle známého leakera Digital Chat Station má novinka v Číně debutovat příští měsíc společně s řadou Magic8. Zajímavé je, že tablet nabídne velmi podobnou výbavu jako základní MagicPad 3, který se bohužel nedostal na český trh. Výkonný procesor a velký displej s rychlou obnovovací frekvencí Honor MagicPad 3 Pro dostane 13,3palcový LCD panel s rozlišením 3200 × 2136 pixelů. Displej zaujme především obnovovací frekvencí 165 Hz, která zajistí plynulý pohyb při prohlížení webu i hraní her. Pod kapotou bude tikat čerstvě uvedený procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 doplněný o proprietární energeticky úsporný čip Honor E2. Render tabletu Honor MagicPad 3 Pro Render tabletu Honor MagicPad 3 Pro Co se týče dalších specifikací, tablet nabídne baterii s kapacitou 12 450 mAh a operační systém MagicOS 10 postavený na Androidu. Zařízení má být dostupné ve třech barevných variantách: Floating Gold, Moon White a Starry Sky Gray. Podobnost se základním modelem MagicPad 3 Uniklé specifikace naznačují, že MagicPad 3 Pro bude sdílet mnoho prvků se základní verzí MagicPad 3. Oba modely disponují stejnou úhlopříčkou displeje 13,3 palce, identickým rozlišením i obnovovací frekvencí. Dokonce i kapacita baterie 12 450 mAh zůstává zachována. Hlavní rozdíl spočívá v procesoru – zatímco základní MagicPad 3 využívá Snapdragon 8 Gen 3, verze Pro dostane novější čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ten přinese vyšší výkon a lepší energetickou efektivitu. Tablet také dostane novější verzi systému MagicOS 10 oproti MagicOS 9.0.1 u základního modelu. Dostane se tablet na český trh? Základní model Honor MagicPad 3 se bohužel na český trh oficiálně nedostal, přestože byl uveden mezinárodně. Zůstává tedy otázkou, zda bude mít verze Pro větší štěstí a časem se k nám dostane, nebo zůstane exkluzivní pro zahraniční trhy. Řada Xiaomi Pad 8 tradičně přináší skvělou výbavu za super cenu. Zahrajete si na ní i PC hry Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Honor v posledních měsících rozšířil svou nabídku v Česku o několik zajímavých produktů, takže naděje na příchod MagicPad 3 Pro existuje. Oficiální informace o cenách a dostupnosti bychom se měli dozvědět během příštího měsíce při čínské premiéře. Uvítali byste tablet Honor MagicPad 3 Pro na českém trhu? Zdroje: Digital Chat Station/Weibo, GSMArena, Honor O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android tablet čína Honor únik Mohlo by vás zajímat Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1. Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1. Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1. Xiaomi Redmi Note 14 4G bude skvělý telefon za babku. Vydrží déle a nabídne vyšší výkon Adam Kurfürst 16.12.2024 Xiaomi to myslí s tablety vážně: Chystá model se supervýkonným čipem a OLED displejem Jakub Kárník 10.1.