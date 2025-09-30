TOPlist

Velký displej a nejrychlejší Snapdragon. Honor MagicPad 3 Pro vystrkuje růžky

  • Honor MagicPad 3 Pro nabídne 13,3" LCD displej s obnovovací frekvencí 165 Hz
  • Tablet dostane procesor Snapdragon 8 Elite a energeticky úsporný čip Honor E2
  • Kapacita baterie dosáhne 12 450 mAh s podporou MagicOS 10

Adam Kurfürst
30.9.2025 12:00
Ikona komentáře 0
honor magicpad 3 stribrna zada se svetlem za sebou

Před oficiálním představením tabletu Honor MagicPad 3 Pro se na internet dostaly podrobné informace o jeho výbavě. Podle známého leakera Digital Chat Station má novinka v Číně debutovat příští měsíc společně s řadou Magic8. Zajímavé je, že tablet nabídne velmi podobnou výbavu jako základní MagicPad 3, který se bohužel nedostal na český trh.

Výkonný procesor a velký displej s rychlou obnovovací frekvencí

Honor MagicPad 3 Pro dostane 13,3palcový LCD panel s rozlišením 3200 × 2136 pixelů. Displej zaujme především obnovovací frekvencí 165 Hz, která zajistí plynulý pohyb při prohlížení webu i hraní her. Pod kapotou bude tikat čerstvě uvedený procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 doplněný o proprietární energeticky úsporný čip Honor E2.

honor magicpad 3 pro zlata
Render tabletu Honor MagicPad 3 Pro
honor magicpad 3 pro stribrna
Render tabletu Honor MagicPad 3 Pro

Co se týče dalších specifikací, tablet nabídne baterii s kapacitou 12 450 mAh a operační systém MagicOS 10 postavený na Androidu. Zařízení má být dostupné ve třech barevných variantách: Floating Gold, Moon White a Starry Sky Gray.

Podobnost se základním modelem MagicPad 3

Uniklé specifikace naznačují, že MagicPad 3 Pro bude sdílet mnoho prvků se základní verzí MagicPad 3. Oba modely disponují stejnou úhlopříčkou displeje 13,3 palce, identickým rozlišením i obnovovací frekvencí. Dokonce i kapacita baterie 12 450 mAh zůstává zachována.

Hlavní rozdíl spočívá v procesoru – zatímco základní MagicPad 3 využívá Snapdragon 8 Gen 3, verze Pro dostane novější čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ten přinese vyšší výkon a lepší energetickou efektivitu. Tablet také dostane novější verzi systému MagicOS 10 oproti MagicOS 9.0.1 u základního modelu.

Dostane se tablet na český trh?

Základní model Honor MagicPad 3 se bohužel na český trh oficiálně nedostal, přestože byl uveden mezinárodně. Zůstává tedy otázkou, zda bude mít verze Pro větší štěstí a časem se k nám dostane, nebo zůstane exkluzivní pro zahraniční trhy.

xiaomi pad 8 pro s klavesnici a stylusem hyperos
Řada Xiaomi Pad 8 tradičně přináší skvělou výbavu za super cenu. Zahrajete si na ní i PC hry Adam Kurfürst Zprávičky

Honor v posledních měsících rozšířil svou nabídku v Česku o několik zajímavých produktů, takže naděje na příchod MagicPad 3 Pro existuje. Oficiální informace o cenách a dostupnosti bychom se měli dozvědět během příštího měsíce při čínské premiéře.

Uvítali byste tablet Honor MagicPad 3 Pro na českém trhu?

Zdroje: Digital Chat Station/Weibo, GSMArena, Honor

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
