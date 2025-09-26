Řada Xiaomi Pad 8 tradičně přináší skvělou výbavu za super cenu. Zahrajete si na ní i PC hry Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně představilo očekávanou řadu tabletů Xiaomi Pad 8 a Pad 8 Pro Oba modely nabízejí 11,2" 3.2K displej s ochranou zraku a ultratenké tělo Xiaomi Pad 8 Pro překvapuje podporou hraní PC her přímo na tabletu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.9.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi ve čtvrtek na čínské prezentaci konečně odhalilo dlouho tablety Xiaomi Pad 8 a Xiaomi Pad 8 Pro. Nová řada přináší 11,2palcové displeje s vysokým rozlišením, výkonné procesory a několik zajímavých vychytávek včetně možnosti hraní počítačových her. Vzhledem k tomu, že předchůdci Xiaomi Pad 7 a Pad 7 Pro se oficiálně prodávají v Česku, dá se očekávat, že i tyto novinky k nám časem dorazí. Displej a design zaujmou na první pohled Výkon rozhoduje o ceně Baterie a nabíjení bez kompromisů HyperOS 3 přináší PC funkce Fotoaparáty a další výbava Ceny a dostupnost Srovnání specifikací Xiaomi Pad 8 a Pad 8 Pro Displej a design zaujmou na první pohled Oba tablety vsadily na 11,2palcový LCD panel s rozlišením 3200 × 2136 pixelů (3.2K), který nabízí hustotu 345 PPI a maximální jas 800 nitů. Obrazovka podporuje 144Hz obnovovací frekvenci a pyšní se certifikacemi TÜV Rheinland pro ochranu zraku včetně hardwarové redukce modrého světla, eliminace blikání a podpory cirkadiánního rytmu. Design obou modelů je identický – celokovové tělo má tloušťku pouhých 5,75 mm a váží 485 gramů. Xiaomi nabízí i speciální verzi s nano-texturovaným displejem, která je o 0,05 mm tlustší a o 9 gramů těžší, ale nabízí o 70 % nižší odrazivost a o 44 % lepší odolnost proti odleskům. K dispozici jsou tři barevné varianty: černá, ledově modrá a tyrkysově zelená. Tablety podporují stylus Xiaomi Focus Pen Pro s inovativními gesty a také magneticky připojitelnou klávesnici. Výkon rozhoduje o ceně Hlavní rozdíl mezi modely i tento rok spočívá ve výkonu. Xiaomi Pad 8 pohání čipset Snapdragon 8s Gen 4 vyrobený 4nm procesem od TSMC, který v benchmarku AnTuTu dosahuje přibližně 2,4 milionu bodů. Oproti předchůdci nabízí o 32,5 % vyšší výkon CPU a o 51 % rychlejší GPU. Xiaomi Pad 8 Pro dostalo vlajkový Snapdragon 8 Elite vyrobený druhogenerační 3nm technologií, který v AnTuTu překonává hranici 3 milionů bodů. Ve srovnání s předchozí generací přináší o 78 % vyšší výkon CPU a dokonce o 105 % rychlejší grafiku. Díky výkonnému hardwaru dokáže Xiaomi Pad 8 Pro něco unikátního – spouštět PC hry lokálně. Pomocí technologie XiaomiWinPlay provádí třívrstevnou virtualizaci Windows her včetně překládání instrukcí, API rozhraní a grafických schopností. V současnosti podporuje tituly jako Hollow Knight či It Takes Two, které lze stáhnout ze Steamu a hrát s Bluetooth gamepadem. Baterie a nabíjení bez kompromisů Oba modely jsou vybaveny baterií s kapacitou 9 200 mAh, která podle výrobce vydrží až 10,5 hodiny hraní her, 14 hodin sledování videí nebo 20 hodin videokonferencí. Rozdíl je tradičně v rychlosti nabíjení – Xiaomi Pad 8 podporuje 45W, zatímco verze Pro nabízí rychlejších 67W. Oba tablety zvládají také reverzní nabíjení s výkonem 22,5W. HyperOS 3 přináší PC funkce Novinky jsou prvními tablety s operačním systémem Xiaomi HyperOS 3, který přináší vylepšené rozdělení obrazovky, PC verzi prohlížeče s podporou více než 50 klávesových zkratek a plnohodnotné verze aplikací WPS Office, CAJViewer pro vědecké publikace a CAD softwaru pro technické kreslení. Systém podporuje také bezdrátové zrcadlení obrazovky pro Windows i Mac počítače a dokonce kompatibilitu s Apple ekosystémem pro snadný přenos souborů mezi iPhonem, iPadem a tabletem Xiaomi. Fotoaparáty a další výbava V oblasti fotoaparátů se modely výrazně liší. Xiaomi Pad 8 má 13Mpx zadní a 8Mpx přední kameru, zatímco Pro verze nabízí 50Mpx hlavní snímač a 32Mpx selfie kameru. Obě verze podporují 4K video při 30/60 fps (Pad 8 pouze 30 fps u zadní kamery). Oba tablety jsou vybaveny čtyřmi mikrofony a čtyřmi reproduktory s podporou Dolby Atmos. Nechybí Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 1 pro rychlý přenos dat a infračervený port pro ovládání domácích spotřebičů. Model Pro navíc přidává čtečku otisků prstů v bočním tlačítku. Ceny a dostupnost V Číně startují ceny Xiaomi Pad 8 na 2199 jüanech (asi 6 400 Kč v přepočtu) za verzi 8+128 GB. Nejvyšší konfigurace 12+256 GB stojí 2799 jüanů (8 200 Kč). Xiaomi Pad 8 Pro začíná na 2799 jüanech (8 200 Kč) za základní 8+128 GB a vrcholí na 4199 jüanech (12 300 Kč) za špičkovou variantu 16+512 GB. Vzhledem k tomu, že předchozí generace Xiaomi Pad 7 a 7 Pro se oficiálně prodávají v Česku, lze očekávat příchod i těchto novinek. Se započtenou daní a dalšími poplatky za tablety ale pochopitelně zaplatíme více. Loni u nás základní model startoval na 8 999 korunách, Pro verze pak na 13 499 korunách. Srovnání specifikací Xiaomi Pad 8 a Pad 8 Pro ParametrXiaomi Pad 8Xiaomi Pad 8 ProProcesorQualcomm Snapdragon 8s Gen 4Qualcomm Snapdragon 8 EliteDisplej11,2″ LCD, 3200×2136, 144 Hz11,2″ LCD, 3200×2136, 144 HzPaměť RAM8/12 GB LPDDR5X/5T8/12/16 GB LPDDR5X/5TÚložiště128/256 GB UFS 3.1/4.1128/256/512 GB UFS 3.1/4.1Zadní kamera13 Mpx, f/2.250 Mpx, f/1.8Přední kamera8 Mpx, f/2.2832 Mpx, f/2.2Baterie9200 mAh9200 mAhNabíjení45W67WRozměry251 × 173 × 5,75 mm251 × 173 × 5,75 mmHmotnost485 g485 gOSXiaomi HyperOS 3Xiaomi HyperOS 3BiometrieObličejObličej + otisk prstuPC hryNeAnoCena od2199 CNY (~6 400 Kč)2799 CNY (~8 200 Kč) Těšíte se na příchod tabletů Xiaomi Pad 8 do Česka? Zdroje: Xiaomi (1, 2), MyDrivers (1, 2) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android tablet čína Tablet Xiaomi Xiaomi Pad 8 Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1.