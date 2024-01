Honor Magic6 Pro představen. Co dokáže 180 Mpx teleobjektiv?

Honor Magic6 Pro spoléhá na Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Pozornost si zaslouží teleobjektiv s velmi vysokým rozlišením

Telefon prakticky nemá slabá místa, přesto jej čeká tuhý boj s konkurenty

Honor představil nové telefony řady Magic6, konkrétně Honor Magic6 a Honor Magic6 Pro. Oba telefony sdílí drtivou většinu funkcí a minimálně se liší v oblasti designu, na pár rozdílů v článku upozorníme. Honor má pro rok 2024 velké plány, nebude ale snadné je splnit.

Honor se bude nadále snažit obsadit pozice, které už před lety musel nedobrovolně vyklidit Huawei. V loňském roce výrobce docela výrazně rostl, nesmíme ale zapomenout, že to bylo z relativně nízkých čísel. Z těch se roste celkem snadno, v roce 2024 to bude mít Honor mnohem těžší. Pomůže mu Honor Magic6 Pro?

Tentokráte musíme začít pochvalou za širokou nabídku barev, obě novinky jsou dostupné vždy v pěti barvách a tu svou si vybere každý. Neříkám, že třeba výrazné červené provedení by se mi nelíbilo, ale stávající pětice vypadá skvěle. Ale samozřejmě je otázka, jestli se na náš trh dostanou všechny barvy. Úplně s tím nepočítám, trochu se bojím, aby to nebyly jen dvě barvy (přičemž jedna z nich by určitě byla černá…). Uvidíme, snad nás výrobce příjemně překvapí podruhé.

Maximálná jas je 5000 nitů!

U modelu Honor Magic6 Pro dominuje přední straně AMOLED displej s úhlopříčkou 6,8 palce, který nabízí rozlišení 2800 x 1280 pixelů a nechybí mu technologie LTPO s proměnlivou frekvencí obrazovky 1-120 Hz. Displej je výrazně zakřivený, sehnat kvalitní tvrzené sklo nebude jednoduché… Základní Honor Magic6 má displej o několik milimetrů menší, jinak jsou ale jeho parametry téměř identické, rozlišení se drbně snížilo na 2800 x 1264 pixelů. Zatím jsem nepřišel na rozumný důvod, proč je displej o pár milimetrů menší, nechat jej stejný by mi přišlo jednodušší a levnější. Maximální jas je 5000 nitů, paráda!

Přední fotoaparát má rozlišení pěkných 50 megapixelů a zvládne natáčet 4K video se 30 snímky za vteřinu. Rozměry telefonu jsou 162,5 x 75.8 x 8.9 milimetrů, hmotnost 225 respektive 229 gramů (kožená verze je lehčí než skleněná). Honor Magic6 je o necelý milimetr nižší, o pár desetin milimetru tenčí a jeho hmotnost spadla o přibližně 25 gramů, to je slušný rozdíl. Pochvala za certifikaci IP68, jinak to už u dnešních vlajkových lodí ani nejde. Nebo ano? Honor Magic6 totiž zvýšenou odolnost nenabízí, škoda. Potěší přítomnost stereo reproduktorů.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 je jistota

Uvnitř obou telefonů se nachází Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Hned po jeho představení Honor rychle oznámil, že jeho budoucí lodě vsadí právě na tento výkonný procesor. Doplněný je o pořádnou porci operační paměti, základní verze nabízí 12 GB v kombinaci s interním úložištěm 256 GB, připlatit si můžete za 16GB verzi, u které má úložiště kapacitu 512 GB respektive 1 TB.

Pochvalu si zaslouží baterie s kapacitou 5600 mAh, energii doplníte pomocí 80W nabíjení. Je to v dnešní době netradiční hodnota, ale proč ne. Pochválit musíme rovněž 67W bezdrátové nabíjení a nechybí podpora reverzního bezdrátového nabíjení, zmínku si zaslouží infračervený port pro ovládání domácích spotřebičů. Honor Magic6 nabízí 67W respektive 50W nabíjení, to ale není žádná ostuda. Jedním z posledních rozdílů je podpora satelitní komunikace, ta se dostala pouze do vyšší verze. Oba telefony spoléhají už z výroby na Android 14 v kombinaci s uživatelským rozhraním MagicOS 8.0.

Pojďme se podívat na fotoaparáty, ty jsou u nejdražších mobilních telefonů klíčové! Hlavní snímač OVH9000 má rozlišení 50 megapixelů, nechybí mu optická stabilizace obrazu a těšit se můžete na variabilní clonu F/1,4 – F/2,0. Ultraširokoúhlý snímač má stejné rozlišení, nejzajímavější je ale teleobjektiv s 2,5x optickým zoomem. Ten nabízí ohromující 180 megapixelové rozlišení a jsem zvědav, jak se nakonec v praxi osvědčí. 100x digitální zoom je spíše marketingové lákadlo, tam už kvalita fotografií půjde dolů. Opět potěší optická stabilizace obrazu.

Základní Honor Magic6 ale nabízí teleobjektiv s rozlišením pouze 32 megapixelů, tam se o kvalitu přiblížených záběrů docela bojím. Nezapomnělo se na nahrávání videa, 4K rozlišení se 60 snímky za vteřinu není špatné a bude stačit skoro všem, ale konkurence se stejným procesorem se možná nebude bát ani 8K rozlišení.

Honor Magic6 a Honor Magic6 Pro jsou bezpochyby povedené a kvalitní mobilní telefony, které si zaslouží pozornost. Ani skvělá výbava ale úspěch v dnešní době nezaručí, konkurence na Honor čekat nebude a sama představí skvělé stroje. Ostatně už za pár dní se ukáže kompletní řada Galaxy S24 od společnosti Samsung, později se do souboje zapojí rovněž řada Xiaomi 14. Zapomenout nesmíme ani na OnePlus 12, které vypadá skvěle a rovněž má minimum slabých míst. Řada Honor Magic6 se v Číně začíná prodávat už příští týden, uvidíme které modely a kdy se dostanou na český trh. A samozřejmě za jakou cenu…

Jak se vám líbí Honor Magic6 Pro?

Zdroj: Honor