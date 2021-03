Ano, i Honor 9X prý dostane příležitost přejít na HarmonyOS od Huawei

Oficiálně už k sobě nepatří, nicméně několik vazeb mezi nimi stále zůstalo. Řeč je o vztazích mezi společnostmi Huawei a Honor. Druhá jmenovaná se před několika měsíci osamostatnila a nadále již nefiguruje pod křídly své (zatím?) větší čínské kolegyně. Stalo se tak mimo jiné z donucení kvůli americkým restrikcím namířeným proti Huawei. Značka Honor nicméně díky tomuto rozdělení získala několik strategických výhod, mezi které možná bude brzy patřit i návrat ke Google službám a aplikacím. Míří ale i úplně opačným směrem. Objevila se další zpráva podporující zvěsti, že i skoro dva roky starý model Honor 9X by prý mohl být brzy schopný přejít na systém HarmonyOS (HongmengOS v Číně), který Huawei již dlouhou dobu vyvíjí jako vlastní náhradu za Android. Mohlo by k tomu dojít už letos.

Tento telefon se nacházel na nedávno zveřejněném seznamu zařízení, která se mají nového HarmonyOS dočkat. Ve verzi 2.0 má do prvních Huawei mobilů oficiálně vyrazit co nevidět a Honor přístroje se mají přidat záhy. Společnost Huawei již dříve prozradila i to, že systém hodlá nabízet jiným výrobcům. Tehdy to zaznělo ještě za situace, kdy pod čínského giganta spadal právě i Honor. Teď se situace změnila a osamostatněná značka by mohla spadat právě mezi tyto partnery.

Systémové vazby jsou stále silné, jelikož v telefonech Honor běží Huawei nadstavba EMUI. V případě modelu Honor 9X by šlo při přechodu na HarmonyOS vlastně o dvojité milé překvapení. Telefon oficiálně nedosáhl ani na EMUI ve verzi 10.1, natož aby pomýšlel na verzi 11. Možná i proto by ale byl zajímavým kandidátem na testování nové platformy.

Měli jste někdy telefon Honor? Který?

Zdroj: hcentral