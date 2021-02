Huawei P50 bude zřejmě první řadou se systémem HarmonyOS

Když proběhla oficiální prezentace telefonu Huawei Mate X2, sdělil generální ředitel společnosti Huawei Richard Yu, že bude tento telefon disponovat systémem HarmonyOS. Dle jeho slov se bude jednat o jeden z prvních telefonů s tímto systémem. Nyní to však vypadá, že by ho mohl ještě jeden telefon předběhnout. Operační systém HarmonyOS totiž dostane řada Huawei P50.

HarmonyOS už v Huawei P50

Richard Yu potvrdil, že ještě v prvním čtvrtletí roku 2021 vydá Huawei telefon se systémem HarmonyOS. Vzhledem k tomu, že toto období končí 31. března se nejvíce mluví o Huawei P50. Mluví se však o tom, že globální verze bude stále dodávána s Androidem a nadstavbou EMUI a nový systém se dostane pouze do Číny. To ale zatím potvrzené není.

Osobně nevíme, jestli je to pro zákazníky výhra. Každopádně je třeba Huawei ocenit alespoň za to, co dokázal během několika měsíců vyprodukovat a se sankcemi od USA se firma vypořádala na výbornou. Na druhou stranu má Huawei v plánu pokračovat se spoluprací s USA. Donald Trump totiž skončil a tak cítí čínský gigant příležitost pro napravení vztahů. Je tedy možné, že se jednoho dne dočkáme telefonů Huawei jak s HarmonyOS, tak s Androidem spolu s Google službami.

Těšíte se na systém HarmonyOS?