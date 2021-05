Potvrzeno: Google aplikace a služby se vracejí do telefonů Honor

Skvělá zpráva pro fanoušky telefonů čínské značky Honor. Poté, co ji zpod svých křídel vypustil gigant Huawei, toho času sužovaný známými americkými obchodními restrikcemi, by konečně měla znovu oficiálně nabídnout ve svých přístrojích aplikace a mobilní služby od Googlu. Již několik týdnů diskutované náznaky byly před pár hodinami v podstatě potvrzeny. Postaral se o to Twitter účet německého zastoupení této firmy. Google služby a aplikace by se měly objevit v očekávaném modelu Honor 50.

Německá pobočka Honoru informaci sdělila v reakci na dotaz jednoho z fanoušků. Ten se na implementaci obsahu americké firmy přímo zeptal. A dostal na oko tajnou odpověď “Ano, můžeme to potvrdit. Ale pssst, mělo to být překvapení.” Později se objevily i informace o tom, že si nově samostatná čínská společnost v mobilech ponechá i vlastní nadstavbu. Model Honor 50 tak dostane Android plus Google aplikace a služby zabalené do “tradičního” Magic UI. Zmíněný tweet byl nakonec smazán, nejspíš jeho původním autorem.

Zdroj: aauthority