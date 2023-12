Padlá hvězda – hodnocení Ulož.to klesá a lepší to nebude!

Ulož.to se nesmazatelně zapsalo do historie českého internetu

1. prosince 2023 zemřelo, teď už si můžete stáhnout jen vlastní soubory

Změna se odráží na hodnocení Ulož.to v Obchodu Play, nezadržitelně padá dolů

Ulož.to zná v České republice prakticky každý uživatel internetu a je úplně jedno, kolik vám je let. Ať už jste si chtěli do svého mobilního telefonu, tabletu či počítače stáhnout film, oblíbenou skladbu nebo nejnovější Photoshop, na Ulož.to jste to našli.

Ulož.to si získalo přízeň uživatelů především maximální jednoduchostí, nahrávání a stahování souborů je otázkou vteřin. Ostatně se zde nenacházel jen autorsky chráněný obsah, sdílet bylo možné cokoliv, třeba vypracované domácí úkoly.

Od prvního prosince je ale se sdílení souborů konec a bohužel to logicky odnesly rovněž soubory, které žádnou ochranu nemají a je možné je volně šířit. Sám jsem byl zvědav, jak se bude vyvíjet hodnocení aplikace Ulož.to Disk na Obchodu Play a jak bude zákaznická podpora reagovat na negativní komentáře, které se daly očekávat.

Negativní hodnocení rychle přibývají a aplikace zmizela z žebříčku nejlepších bezplatných aplikací. Ještě na začátku prosince byla na pátém místě, její pozice se ale neustále zhoršuje. V době psaní článku už opustila první desítku a téměř s jistotou se do ní nikdy nevrátí. Ale je to logické a očekávané, jinak to ani dopadnout nemohlo…

Zvědavý jsem na další vývoj a na přístup, který provozovatelé zvolí. U některých negativních recenzí se objevuje vyjádření provozovatelů, které se snaží situaci vysvětlit. Ale s komunikací si moc hlavu nelámou, vysvětlení je většinou hodně obecné a nemám z něj pocit, že by samotní provozovatelé v nějakou světlou budoucnost svého projektu věřili. Přiznám se, že mě značně překvapila sama skutečnost, že se majitelé rozhodli v novém režimu pokračovat. Pokud by službu zavřeli rychle, možná by tím nepřímo potvrdili, že vše bylo skutečně o sdílení autorsky chráněných souborů.

Pokud to autoři s pokračováním od začátku mysleli vážně, pak by měli zapracovat na komunikaci. Mizivá příprava na takto zásadní změnu už se odčinit nedá, ale pokud by měla služba přežít rok 2024, chce to začít pracovat. Ale nevěřím, že by se aplikace dokázala prosadit coby místo pro vaše zálohy. Na zálohování souborů můžete stejně dobře použít Google Disk a pokud budete mít skutečně cenná respektive citlivá data, pak si dovolím tvrdit, že byste je stejně nesvěřili právě provozovatelům Ulož.to.

Konec Ulož.to mi přijde logický a pochopitelný, porušování autorských práv jsem nikdy nefandil. Ale přijde mi, že autoři s touto zavedenou značkou mohli naložit lépe a mohli ji zkusit využít jinak, klidně úplně změnit obor. Teď to jen vypadá na pomalou smrt…

Jak dlouho bude fungovat Ulož.to v nové podobě?

Zdroj: Vlastní