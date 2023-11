Uživatelé Google Disku přicházejí o své soubory!

Google Disk je jednou z nejvíce rozšířených platforem cloudového úložiště. V poslední době se přidává stále více uživatelů, kteří vyhledávají podporu kvůli ztrátě svých souborů. Některým zmizely bez jediného varování a problém se týkal zejména uživatelů využívající desktopovou verzi. Na stránkách podpory se začaly objevovat dotazy na obnovu svých ztracených souborů, jeden z uživatelů tvrdí, že se jeho účet vrátil obsahem až do května 2023. Veškeré soubory po tomto datu jsou pryč a nejsou dohledatelné ani v koši. Údajně svůj pokus o obnovu řešil se zákaznickou podporou, ale neúspěšně. Někteří hlásili ztrátu souborů dokonce až do dvou let.

Google Drive users angry over losing months of stored data. Users are reporting that recent files stored in the cloud have suddenly disappeared.

If you use Google cloud check your files.

— James A Davis (@jim_jamesd) November 27, 2023