Další Google apka má půl miliardy instalací. Možná ji máte a ani to nevíte

Klávesnice Gboard, Kalendář, Android Auto, Dokumenty, Překladač, YouTube Music… a teď už i Google One. To jsou mobilní aplikace vyvinuté americkým technologickým gigantem, u kterých v Obchodě Play svítí v kolonce “instalace” více než půl miliardy. Pokud si nyní říkáte, že nic takového v mobilu nemáte a k tomuto vysokému počtu jste určitě nepřispěli, raději si to ověřte. Google One je totiž do spousty přístrojů instalován hned po výrobě a někdy se dokonce nedá ani vyhodit, pouze deaktivovat.

Jestli tento pojem ani neznáte, tak vězte, že jde o Google nástroj, jehož hlavním posláním je správa placeného cloudového prostoru pro Fotky, Disk, Gmail a další Google služby. Nově nabízí například i VPN připojení, ale jeho úloha je minoritní. Dá se předpokládat, že velké množství uživatelů ani netuší, že Google One v telefonu mají. A třeba jej i při zájmu o rozšíření místa pro fotky nebo mailové přílohy stáhli, ale poté ponechali bez povšimnutí.

Aplikace se většinou nijak neprojevuje ani neozývá (pokud vám zrovna nedochází místo) a není důvod do ní pravidelně chodit, takže je dost pravděpodobné, že třeba i většina z té půlmiliardy uživatelů nemá ponětí, že k aktuálnímu milníku nepřímo přispěla.

Máte Google One v mobilu? A využíváte?

Zdroj: apolice