S novou aktualizací na Wear OS 3 se musí bohužel rozloučit většina chytrých hodinek, které na tomto systému doposud běží. Společnost Mobvoi se nedávno však vyjádřila, že hodinky TicWatch E3 a TicWatch Pro 3 aktualizaci na tento systém dostanou. Jenže ve svém prohlášení záhy potvrdila, že do té doby představí ještě minimálně jedny hodinky.

Nové hodinky TicWatch bez Wear OS 3

V prohlášení se objevila věta, která říká že Mobvoi představí hodinky TicWatch, které budou způsobilé pro aktualizaci na Wear OS 3. Pokud tedy k představení skutečně dojde, budou se hodinky dodávat ještě se starým (lépe řečeno aktuálním) Wear OS.

Na aktualizaci si pak počkáme až do první poloviny roku 2022 a pokud tedy budeme chtít nový systém s předstihem, nezbyde nám nic jiného než koupit si nadcházející Galaxy Watch4, které budou mít systém One UI for Watch. Ten je založen právě na Wear OS 3.

