Herní bestie RedMagic 10S Pro spustí AAA tituly pro Windows! Jak je to možné?

Povedená řada herních telefonů přináší dva nové smartphony. Oba jsou vybaveny přední verzí Snapdragon 8 Elite a vestavěným emulátorem her pro Windows PC s podporou Steam a Epic Games. Na globální dostupnost si musíme počkat.

Jde o vylepšené verze s přídavkem S. Novější zařízení jsou vybavena Snapdragonem 8 Elite Leading Version, což je přetaktovaná verze běžného SoC. To znamená, že nová řada RedMagic 10S Pro je schopna poskytnout lepší herní výkon než řada bez S.

Podpora her pro Windows

Nejnovější telefony přicházejí také s vestavěným emulátorem počítačových her se systémem Windows. Výrobce tvrdí, že nové herní telefony nabídnou hratelné snímkové frekvence a emulaci starých AAA her.

Vestavěný emulátor her pro Windows podporuje Steam a Epic Games. Mělo by to dát uživatelům podobné možnosti jako WinPlay od Xiaomi.

Hardware

Řada RedMagic 10S Pro přichází s 144Hz displejem, který se vyznačuje tenkými rámečky a bez výřezů. Tento panel má údajně špičkový jas 2 000 nitů, poměr obrazovky k tělu 95,3 % a odezvu na dotyk 2 500 Hz. Použitý přetaktovaný čipset má na kontě vysoký rekord v benchmarku AnTuTu, očekávání jsou tedy vysoká.

Na zadní straně mají telefony řady RedMagic 10S Pro duální 50MP fotoaparát. Kamera pod displejem používá pro lepší zobrazení umělou inteligenci.

Telefon 10S Pro je nabízen ve variantách 12 / 256 GB a 16 / 512 GB, zatímco 10S Pro+ má varianty 16 / 512 GB a 24 GB RAM / 1 TB úložiště.

Mezi další přednosti patří vestavěný aktivní chlazení a také dotyková tlačítka na horní hraně telefonu, která slouží jako spouště při hraní her.

Baterie

Verze 10S Pro je vybavena baterií s kapacitou 7 050 mAh s podporou 80W rychlého nabíjení, zatímco 10S Pro+ má baterii o kapacitě 7 500 mAh s podporou 120W nabíjení.

RedMagic Společnost RedMagic je herně zaměřená podznačka čínského výrobce smartphonů Nubia Technology. Tato značka byla uvedena na trh v roce 2018 s cílem oslovit hráče mobilních her prostřednictvím specializovaných zařízení, která nabízejí vysoký výkon, pokročilé chlazení a herní funkce

Cena a dostupnost

Varianta 10S Pro má nastavenou cenu 4 999 CNY (18 300 Kč), zatímco 10S Pro+ si výrobce cení na 5 999 CNY (22 000 Kč). Společnost RedMagic zatím neoznámila podrobnosti o globálních cenách a dostupnosti.

Zdroj: NotebookCheck, RedMagic (1, 2)