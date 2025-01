Xiaomi chystá revoluci: Na Androidu bude možné rozjet náročné PC hry ze Steamu

Reklama

Xiaomi odhalilo ambiciózní projekt, který by mohl změnit způsob hraní PC her na mobilních zařízeních. Společnost pracuje na vlastním emulátoru s názvem WinPlay Engine, který umožní spouštět Windows hry přímo na tabletech s HyperOS bez nutnosti připojení k internetu.

Podle prvních informací od Zhang Guoquana, ředitele oddělení mobilního softwaru Xiaomi, nabízí emulátor překvapivě vysoký výkon. Při testování na tabletu Pad 6S Pro s procesorem Snapdragon 8 Gen 2 dosahuje ztráta výkonu pouhých 2,9 % oproti nativnímu běhu na PC. Například Tomb Raider Game of the Year Edition běží stabilně na 45 snímcích za sekundu při spotřebě 8,3 W.

Klíčovou výhodou WinPlay Engine je podpora Steam platformy, která otevírá přístup k rozsáhlé knihovně PC her. Emulátor nabízí plnou kompatibilitu s Xbox ovladači, klávesnicemi i myšmi. To dokazuje i minutová ukázka sdílená informátorem Digital Chat Station, kde je zachycen běžící Need for Speed Most Wanted s připojeným Xbox ovladačem.

První testování probíhá v Číně na tabletech Xiaomi Pad 6S Pro 12.4″ s 16 GB RAM. Není však zatím bohužel jasné, jaké budou minimální hardwarové požadavky.

Pokud se Xiaomi podaří dodržet slibované parametry, mohl by WinPlay Engine představovat zajímavou alternativu k existujícím řešením jako Winlator či Eggns. Na něm dnes není problém spustit AAA tituly, důkazem budiž Cyberpunk 2077, který běžel bez potíží na 60 snímků za sekundu a to díky čipu Snapdragon 8 Elite. Kdy se však dočkáme globálního uvedení a jaká bude skutečná kompatibilita her, zatím není známo.

Lákalo by vás hraní Windows her na zařízeních s Androidem?

Zdroj: Weibo