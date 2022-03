Aktuálně: HBO Max míří do O2 TV. Jaká je cena?

Pokud pravidelně sledujete náš web, jistě vám neunikla informace o tom, že HBO Max již zítra, 8. března oficiálně přijde do České republiky. V nabídce O2 TV nahradí stávající službu HBO GO, přičemž zákazníci, kteří si předplácí nejvyšší tarif O2 TV Zlatá či balíček Kino mají HBO Max k dispozici bez toho, aniž by se museli někde znovu registrovat. Cena navíc zůstává stejná.

HBO Max nabídne hromadu zajímavých titulů

Pokud jste sledovali HBO přes aplikaci, stávající HBO GO jen nahradíte novou aplikací HBO Max, k čemuž vás ostatně HBO GO vyzve. Můžeme počítat s oblíbenými seriály a filmy od DC, Max Originals, Warner Bros. nebo HBO. Některé z nich budou dokonce na HBO Max dostupné již 45 dnů od uvedení do kin. Na této platformě budou k dispozici tituly jako Duna či Matrix Resurrections, ale můžeme se těšit také třeba na Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství nebo The Batman.

HBO MAX startuje v Česku!

Naprostá většina obsahu navíc bude k dispozici v češtině a s podporou Dolby Atmos. Zákazníci, kteří nemají O2 TV Zlatá si budou moci pořídit HBO Max i k tarifům O2 TV Bronzová či O2 TV Stříbrná. Mimo to získají přístup ke kanálům HBO, HBO 2, Cinemax a Cinemax 2. První měsíc bude na vyzkoušení zdarma, poté si za tento balíček bude operátor účtovat 200 Kč.

Vyzkoušíte HBO Max?

Zdroj: tisková zpráva