Info o HBO Max v ČR: Termín, cena a také startovací sleva

Už víme, jak přesně bude vypadat předplatné nově spouštěné streamovací služby HBO Max v ČR. Provozovatelé připravili stránku se všemi podrobnostmi a o podmínkách začali informovat také na sociálních sítích. Díky zveřejněným informacím známe nejen přesný termín spuštění v našich končinách, ale je jasná i cena a rovněž zaváděcí sleva pro nejrychlejší zájemce. K tomu zaznělo i několik technických podrobností.

Služba HBO Max bude v ČR spuštěna přesně 8. března a standardní cena byla stanovena na 199 Kč za měsíc. Kdo si ovšem předplatné zřídí do konce března, bude mít zvýhodněnou cenu 139 Kč měsíčně. A to trvale, dokud předplatné nezruší. V ceně je přístup až pro pět účtů (včetně dětských), nabídka tvorby od Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network či Max Originals a v případě filmů od WB se mohou zákazníci těšit na jejich zpřístupnění 45 dní od kino premiéry bez příplatku. Vybraný obsah bude k dispozici ve 4K a také s 5.1 Dolby zvukem.

HBO Max v ČR kompletně nahradí HBO GO, takže bude potřeba sáhnout i po jiné aplikaci. Současní předplatitelé HBO GO budou automaticky převedeni do služby HBO Max a týká se jich zmíněná zaváděcí sleva.

Jak se vám líbí česká cena za HBO Max?

Zdroj: HBO