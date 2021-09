HBO Max bude v ČR později než se původně očekávalo

Streamovací video služba HBO Max, která je již v USA a dalších vybraných zemích nadstavbou stávajícího HBO GO, míří také do ČR. Jenomže trochu pomalejším tempem než se ještě nedávno očekávalo. Ke konci roku 2020 se přímo vedení společnosti chlubilo, že HBO GO bude touto novou nabídkou nahrazeno ještě během posledních měsíců roku 2021. Minimálně v Česku se tak ale evidentně nestane. Oficiální Facebooková stránka u nás začala v posledních hodinách lákat na spuštění v roce 2022.

V komentářích u posledního příspěvku bylo provozovateli HBO Max mimo jiné zmíněno, že představení služby i jejího obsahu se dočkáme ještě letos v říjnu. Oficiálně také zaznělo, že stávající HBO GO bude ukončeno a automaticky nahrazeno novou platformou. A ceny? Ty by měly zůstat podobné. “Cena HBO GO je v současné době v Evropě velmi konkurenceschopná. Našim cílem je pokračovat ve stávající strategii,” vzkázala oficiální stránka. Spuštění až v roce 2022 mimo jiné znamená, že si čeští diváci na HBO Max neužijí například premiéru nového Matrixu.

Které streamovací platformy využíváte?