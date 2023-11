Huawei šokuje! Co přestane umět HarmonyOS?

Před několika měsíci Huawei představil čtvrtou generaci HarmonyOS

Do vývoje hodně investuje, HarmonyOS je jedním z pilířů Huawei

Poslední novinky o operačním systému vám vyrazí dech

HarmonyOS už je tady s námi několik let, v rámci mobilních telefonů se ale Huawei rozhodl mimo Čínu nadále používat Android v kombinaci s EMUI. Už od vzniku HarmonyOS se objevují pravidelně články, které informují o zásadní blízkosti HarmonyOS a Androidu.

Ostatně na současných verzích HarmonyOS můžete používat drtivou většinu běžných Android aplikací… Výjimkou jsou aplikace, které ke svému chodu vyžadují GMS. To se ale s budoucí verzí HarmonyOS má změnit, podpora Android aplikací zmizí!

Tímto krokem by se HarmonyOS definitivně zbavil nálepky nepovedené kopie Androidu, která neobsahuje Google služby. Ztráta kompatibility s aplikacemi pro Android může být pro HarmonyOS doslova smrtící, vzpomeňme si na operační systém od společnosti Microsoft, který umřel primárně na nedostatek aplikací. Zprávu Huawei oficiálně nepotvrdil, ale osobně tuto novinku považuji za jednu z nejdůležitějších zpráv v letošním roce (pokud se potvrdí).

EMUI 14 zůstává zahaleno rouškou tajemství

Huawei před několika týdny představil Mate 60 Pro a od té doby mu v Číně opět rostou prodeje. Výrobce si začíná věřit a dívá se do budoucnosti. Trh v Číně je z pohledu aplikací specifický, Google zde má zanedbatelný vliv. A je pravděpodobné, že autoři nejdůležitějších aplikací v Číně si nedovolí Huawei ignorovat a své aplikace upraví pro HarmonyOS.

A situace mimo Čínu? Dostáváme se na velmi tenký led spekulací, ale tady se Huawei klidně může nadále spoléhat na kombinaci Androidu a uživatelského rozhraní EMUI. Připomeňme si, že Huawei nejenom že nemůže mít v telefonech Google služby, ale současně nemůže používat nejnovější verzi Androidu. V současnosti je uvnitř nejnovějších modelů ukrytý Android 12 a pravděpodobně se připravuje přechod na Android 13, ačkoliv v tomto směru máme od Huawei v poslední době minimum zpráv. Čtvrtá generace HarmonyOS je dospělý a výborně fungující systém, jen ty Google aplikace chybí…

Obchod Play se naučí skvělou věc. Zajímá vás jakou? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Jednou věcí si ale jsem jistý – v Huawei si jistě dobře spočítali, co by jim takový krok přinesl. A pokud se tímto směrem nakonec skutečně vydají, pak výhody musely převážit. Huawei možná počítá s tím, že dříve či později sankce pominou a bude moci používat plnohodnotný Android. Současně ale chce naplno využít potenciál vlastního ekosystému v Číně. V současnosti může být absence Android aplikací pro Huawei citelná komplikace, z dlouhodobého pohledu to ale může být problém, jehož řešení se v tichosti blíží.

Objeví se příští rok HarmonyOS v Evropě?

Zdroj: pandaily