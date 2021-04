Huawei má certifikovaný první mobil s HarmonyOS. Který to nakonec je?

Nejen majitelé a fanoušci Huawei mobilů bedlivě sledují situaci kolem vývoje operačního systému HarmonyOS (2.0). Nemělo by to dlouho trvat a dílo ušité na míru přístrojům této čínské značky by se mělo po dlouhých měsících používání v televizích či hodinkách objevit právě i v telefonech. Jedním z hlavních důvodů jeho vývoje je nekončící obchodní “válka” s USA. A samozřejmě nemožnost naplno využít Google aplikace a samotný Android. Právě pro něj a také iOS by mohla být čínský systém časem celosvětovým konkurentem. Čeká se nyní hlavně na to, který mobil s ním přijde na trh jako první. Mluví se o hodně přístrojích, ale který nakonec toto privilegium dostane? Jedno nedávné certifikační řízení u TENAA překvapivě odhaluje, že HarmonyOS přivede na trh nových mobilů model Huawei Mate 40 Pro 4G.

Kromě staršího druhu síťové konektivity a jiného systému by měl tento model hardwarově přesně odpovídat původní 5G verzi. I tak je ale trochu překvapivé, že by to mohl být starší Mate, který vstoupí na trh jako první telefon s novým OS. Doposud proběhlo už několik vln beta testování HarmonyOS, ke kterému mělo přístup hned několik jiných zařízení včetně tabletu. V souvislosti s tím, který telefon s novým systémem, jenž má pomoci trochu pozvednout spory pošramocený Huawei, přijde na trh jako první, se často skloňovala nová série Mate 50. I vzhledem k nuceným posunům při její výrobě to ale nakonec asi bude jinak. Zmíněná certifikace naznačuje, že příležitost ukázat HarmonyOS jako systém v novém mobilu dostane Huawei Mate 40 Pro 4G.

Myslíte, že HarmonyOS vyrazí hned i do světa?

Zdroj: hcentral