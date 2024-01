HarmonyOS 4 míří do dalších hodinek Huawei! Máte je na ruce?

Ve světě mobilních telefonů se společnosti Huawei vlivem sankcí moc nedaří

Úplně jiná situace panuje ve světě chytrých hodinek, tam Huawei dlouhodobě boduje

V blízké budoucnosti dostanou další hodinky Huawei update na očekávaný HarmonyOS 4

Huawei má ve své nabídce řadu chytrých hodinek a neustále představuje další modely. Už roky jsem fanouškem řady Huawei Watch GT, nabízí vyváženou nabídku funkcí, atraktivní design a skvělou výdrž na jedno nabití. Dosud mám doma první generaci, více se mi líbí Huawei Watch GT 4.

Výhody předchozích generací zůstaly zachovány, kupředu se posunulo sledování sportovních aktivit. Vše navíc korunuje velmi rozumně nastavená cena. Hodinky už z výroby nabízí operační systém HarmonyOS 4, který v následujících měsících zamíří do dalších modelů!

Testování je otevřené pro modely Huawei Watch 3 a Huawei Watch 3 Pro, které v portfoliu výrobce patřily vždycky k těm méně oblíbeným. S řadou Huawei Watch GT nemohou svou oblibou vůbec soupeřit, na stranu druhou ale nabízí komplexnější funkce. Věřím, že po aktualizaci na HarmonyOS 4 budou hodinky opět o chloupek lepší.

Na jaké změny se můžete těšit? K dispozici bude několik nových ciferníků, často používané aplikace bude možné spouštět ze složky zkratek. Nové notifikace bude možné oznamovat okamžitým rozsvícením displeje, už vám nic neuteče. Vývojáři se rovněž zaměří na celkovou optimalizaci uživatelského rozhraní, očekávám opět o chlup lepší výdrž a rychlejší reakce.

HarmonyOS je široký pojem, dokonce i ve světě hodinek…

Připomeňme si, že Huawei má dvě naprosto odlišné řady chytrých hodinek. Většina sice spoléhá na HarmonyOS, pod tím se ale skrývají úplně odlišné operační systémy. Modely řady GT nabízí základní verzi HarmonyOS s minimálním počtem aplikací, na stranu druhou je systém velmi rychlý a pyšní se skvělou výdrží na jedno nabití.

Hodinky Huawei Watch 3 nebo Huawei Watch 3 Pro nabízí plnohodnotnou verzi HarmonyOS, která nabízí komplexnější funkce a dokonce do nich můžete instalovat Android aplikace (není to zrovna intuitivní, ale jde to). Tyto hodinky samozřejmě nabízí horší výdrž na jedno nabití a ani rychlost reakcí není vždy dokonalá, zkrátka je to plnohodnotný systém. Ani v jednom případě ale s hodinkami Huawei nezaplatíte, toto se bohužel v roce 2023 nezměnilo a přestávám věřit, že to výrobce dokáže v rozumném horizontu vyřešit…

Těšíte se na HarmonyOS 4 pro hodinky Huawei?

Zdroj: HuaweiCentral