Studio Rockstar Games nás nalákalo teaser trailerem na Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition přibližně před dvěma týdny a nyní nám konečně ukázalo něco ze hry a zveřejnilo také datum vydání. Trojice remasterovaných her GTA III, GTA Vice City a GTA San Andreas vychází 11. listopadu v digitální verzi na konzole a počítače. Na mobilní zařízení dorazí až v roce 2022.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition trailer

V den vydání si budeme moci staré klasiky vychutnat na konzolích Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series a Nintendo Switch. Samozřejmě můžeme počítat také s počítači cena byla stanovena na 59,99 dolarů, což je asi 1 300 korun. V prosinci má vyjít také krabicová verze, která bude o něco dražší. Pokud si však předplácíte Xbox Game Pass, získáte v den vydání přístup ke hře Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition.

Sami si můžete prohlédnout trailer a posoudit, jak velké změny nové remaster verze nabízejí. Dle nás ale nejsou vůbec malé a to ať už co se týče grafiky, tak třeba také ovládání nebo počasí. Všechny tři tituly se mají prý ovládat velmi podobně jako GTA V, což je rozhodně dobrá zpráva (především pro mladší generaci hráčů).

Jak se na celou trilogii těšíte?

