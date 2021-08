Dle posledních informací by měl Rockstar brzy představit remastered verze hned několika dílů populární série Grand Theft Auto. Ty se mají dostat na platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Google Stadia, Android a iOS. Všechny tři legendární hry si už můžeme poměrně dlouhou dobu na telefonech zahrát, ovšem remaster by měl nabídnout hned několik různých novinek.

Předělávky GTA III, Vice City a San Andreas vyjdou i na Android

Na remasterech má pracovat skotská pobočka Rockstar Dundee, která tedy tvoří Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City a Grand Theft Auto: San Andreas v novém kabátku. Můžeme se těšit na Unreal Engine, přičemž všechny tituly mají kombinovat novou a starou grafiku. Samozřejmě se tedy dá čekat, že se dočkáme lepších textur, podpory vyššího rozlišení (4K) nebo prý také nového ovládání. Jeden ze zdrojů tvrdí, že se grafický kabátek her podobá módům, které tvoří nadšenci.

I Remastered GTA Vice City Using Mods And This is The Result

I Remastered GTA San Andreas (with mods)

Všechny tři hry mají dorazit letos v říjnu na všechny výše uvedené platformy. Kromě toho se můžeme na podzim těšit také na GTA V na Xbox Series X a Playstation 5, které nabídne lepší grafiku a větší počet snímků za sekundu. Nevíme jak vy, ale my jsme na remastarovaná GTA velmi zvědaví.

Jak se na hry těšíte?

Zdroj: 9to5google