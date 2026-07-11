Kdo je záhadná postava z traileru GTA 6? Fanoušci mají jasno (skoro) Hlavní stránka Zprávičky V druhém traileru GTA 6 se dvakrát mihne mladík, kterého Rockstar dosud oficiálně nepředstavil Nejsilnější fanouškovská teorie tvrdí, že jde o Luciina bratra nebo blízkého příbuzného Jsou to zatím čiré dohady — hra vychází 19. listopadu 2026 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Rockstar umí z ničeho udělat událost. Stačí, aby se v traileru GTA 6 na pár vteřin objevila nepojmenovaná postava, a komunita se rozjede na plné obrátky. Přesně to se teď děje kolem mladíka, který se v druhém traileru mihne hned dvakrát — a kterého studio, na rozdíl od ostatních tváří, nechává v anonymitě. Koho už známe a koho ne Sympaťák, kterého bude bolet ztratit Koho už známe a koho ne Rockstar zatím oficiálně odhalil hlavní dvojici Jasona a Lucii i vedlejší tváře — konspiračního pivaře Cala Hamptona, majitele nočního klubu Boobieho Ikea nebo ostříleného lupiče bank Raula Bautistu. Náš mladík mezi nimi ale chybí, přestože se v traileru objeví v čase 1:30 a znovu ve 2:05. A právě to, že ho Rockstar drží pod pokličkou, vnímají fanoušci jako signál. Sympaťák, kterého bude bolet ztratit Debatu rozpoutal dotaz jedné uživatelky Redditu a nejčastější odpověď zní: Luciin bratr nebo blízký příbuzný. Fanoušci si všímají, že postava působí přátelsky a bezstarostně — a přesně takoví hrdinové bývají v příbězích emoční nálož. Padají srovnání s Romanem Bellicem z GTA 4, tedy s dobrákem, ze kterého se v závislosti na hráčových volbách může stát jedna z nejtragičtějších figur celé hry. Odtud je jen krok k druhé oblíbené teorii: co když ho někdo unese nebo zabije a pošle tím Lucii na cestu pomsty? Samozřejmě existuje i prozaičtější varianta — může to být prostě kamarád hlavní dvojice nebo komická postava, která je opakovaně namočí do průšvihu. Rád bych vás upozornil na to podstatné: tohle všechno jsou fanouškovské dohady, ne úniky ani potvrzené informace. Jestli Rockstar záhadu rozřeší ještě před vydáním, nebo si postavu nechá jako překvapení do hry, ukáže až čas. Do 19. listopadu 2026 je totiž pořád dost prostoru na to, aby nás studio pěkně natáhlo. Kdo je podle vás ten záhadný mladík — a přežije vůbec příběh? Zdroj: Reddit, Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář GTA GTA 6 RockStar Games Mohlo by vás zajímat Cena GTA 6 vám možná vyrazí dech! Kolik za něj může Rockstar chtít? Jakub Kárník 20.11.2023 Stahujte! Dvojice GTA her je k vyzkoušení na Google Play zdarma Jakub Kárník 20.10.2023 Žhavte ovladače! Šéf Take-Two potvrdil datum vydání GTA 6 Jakub Kárník 7.11.2024 Britský prodejce (asi) omylem vyzradil datum představení GTA 6! Jakub Kárník 29.11.2023 V jakém rozlišení a při kolika FPS pojede GTA VI na konzolích? Už to víme! Jakub Kárník 13.12.2023 Nový únik! V tento den se má představit GTA 6 Jakub Kárník 27.6.2023