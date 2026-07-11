Kdo je záhadná postava z traileru GTA 6? Fanoušci mají jasno (skoro)

  • V druhém traileru GTA 6 se dvakrát mihne mladík, kterého Rockstar dosud oficiálně nepředstavil
  • Nejsilnější fanouškovská teorie tvrdí, že jde o Luciina bratra nebo blízkého příbuzného
  • Jsou to zatím čiré dohady — hra vychází 19. listopadu 2026

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
11.7.2026 22:00
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Rockstar umí z ničeho udělat událost. Stačí, aby se v traileru GTA 6 na pár vteřin objevila nepojmenovaná postava, a komunita se rozjede na plné obrátky. Přesně to se teď děje kolem mladíka, který se v druhém traileru mihne hned dvakrát — a kterého studio, na rozdíl od ostatních tváří, nechává v anonymitě.

Koho už známe a koho ne

Rockstar zatím oficiálně odhalil hlavní dvojici Jasona a Lucii i vedlejší tváře — konspiračního pivaře Cala Hamptona, majitele nočního klubu Boobieho Ikea nebo ostříleného lupiče bank Raula Bautistu. Náš mladík mezi nimi ale chybí, přestože se v traileru objeví v čase 1:30 a znovu ve 2:05. A právě to, že ho Rockstar drží pod pokličkou, vnímají fanoušci jako signál.

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Sympaťák, kterého bude bolet ztratit

Debatu rozpoutal dotaz jedné uživatelky Redditu a nejčastější odpověď zní: Luciin bratr nebo blízký příbuzný. Fanoušci si všímají, že postava působí přátelsky a bezstarostně — a přesně takoví hrdinové bývají v příbězích emoční nálož. Padají srovnání s Romanem Bellicem z GTA 4, tedy s dobrákem, ze kterého se v závislosti na hráčových volbách může stát jedna z nejtragičtějších figur celé hry. Odtud je jen krok k druhé oblíbené teorii: co když ho někdo unese nebo zabije a pošle tím Lucii na cestu pomsty?

Samozřejmě existuje i prozaičtější varianta — může to být prostě kamarád hlavní dvojice nebo komická postava, která je opakovaně namočí do průšvihu. Rád bych vás upozornil na to podstatné: tohle všechno jsou fanouškovské dohady, ne úniky ani potvrzené informace. Jestli Rockstar záhadu rozřeší ještě před vydáním, nebo si postavu nechá jako překvapení do hry, ukáže až čas. Do 19. listopadu 2026 je totiž pořád dost prostoru na to, aby nás studio pěkně natáhlo.

Kdo je podle vás ten záhadný mladík — a přežije vůbec příběh?

Zdroj: Reddit, Notebookcheck

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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