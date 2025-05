Rockstar zklamal miliony hráčů. GTA 6 dostává nové datum, které vás rozhodně nepotěší

Herní studio Rockstar Games dnes oficiálně oznámilo, že jeden z nejočekávanějších herních titulů historie, Grand Theft Auto VI, se odkládá. Místo původně plánovaného vydání na podzim 2025 si budou muset hráči počkat až do 26. května 2026. Důvodem je podle vývojářů snaha zajistit maximální kvalitu dlouho očekávaného pokračování kultovní série.

Zpráva přichází jen dva týdny před plánovaným finančním reportem mateřské společnosti Take-Two, který proběhne 15. května. Akcie vydavatelství reagovaly prudkým propadem o 8 % v předobchodní fázi na burze NASDAQ.

Omluva hráčům a slib kvality

Studio Rockstar Games, které stojí za jednou z nejúspěšnějších herních sérií všech dob, zveřejnilo na svých webových stránkách prohlášení, ve kterém se fanouškům omlouvá za zpoždění. „Velice nás mrzí, že je to později, než jste očekávali. Zájem a nadšení kolem nového Grand Theft Auto je pro celý náš tým skutečně nesmírně zavazující,“ uvádí vývojáři.

„S každou hrou, kterou jsme vydali, bylo naším cílem vždy překonat vaše očekávání, a Grand Theft Auto VI není výjimkou. Doufáme, že chápete, že potřebujeme tento dodatečný čas, abychom mohli doručit kvalitu, kterou očekáváte a zasloužíte si,“ dodává Rockstar ve svém prohlášení s příslibem, že brzy poskytne více informací.

Spekulace o zpoždění trvaly měsíce

O možném odkladu GTA 6 se v herní komunitě spekulovalo již několik měsíců. V březnu 2024 server Kotaku přišel s informací, že vývoj hry začíná zaostávat za plánem, přičemž jako hlavní důvod uvedl nucený návrat zaměstnanců do kanceláří po období práce z domova. Situace tehdy vyvolala obavy, že by hra mohla sklouznout až do roku 2026, což se nyní potvrdilo.

Přestože v únoru 2025 generální ředitel Take-Two Strauss Zelnick v rozhovoru pro IGN uvedl, že se společnost „cítí opravdu dobře“ ohledně vydání na podzim 2025, zároveň připustil, že „vždy existuje riziko skluzu“. Zelnick také dříve naznačil, že vydavatel preferuje držet přesné datum vydání v tajnosti, aby „udržel očekávání a vzrušení“.

GTA VI: Nejočekávanější hra dekády

První a dosud jediný trailer ke GTA 6 byl odhalen v prosinci 2023 a okamžitě se stal virálním hitem. Hra se bude odehrávat v moderní verzi Vice City, fiktivního města inspirovaného Miami, a představí první ženskou hlavní hrdinku v historii série jménem Lucia. Příběh má obsahovat prvky inspirované zločineckým párem Bonnie a Clyde.

Přestože je odklad pro fanoušky zklamáním, série Grand Theft Auto si i po 11 letech od vydání svého posledního hlavního dílu udržuje mimořádnou popularitu. GTA V nedávno obsadilo první místo na Twitchi jako nejsledovanější hra roku 2024, což jen potvrzuje, že zájem o značku zůstává enormní.

Vliv na herní průmysl

Oznámení zpoždění bude mít pravděpodobně rozsáhlý dopad na celý herní průmysl. Řada společností už dříve upravovala své vydavatelské plány s ohledem na očekávané vydání GTA 6. Podle herních analytiků by vydání takto očekávaného titulu mohlo znamenat velký problém pro ostatní hry vydané ve stejném období.

Není proto překvapením, že Sony teprve minulý týden potvrdilo říjnový termín vydání své očekávané hry Ghost of Yōtei. Generální ředitel EA Andrew Wilson pak dříve uvedl, že by společnost byla ochotna odložit svůj příští Battlefield, pokud by v daném období nastaly okolnosti, které by znamenaly nevhodné vydavatelské okno.

Je pravděpodobné, že nově vzniklé volné místo v kalendáři vydavatelství pro konec roku 2025 nyní využijí jiní vývojáři, kteří původně nechtěli konkurovat hernímu gigantovi.

Dočkáme se dalšího traileru?

Rockstar v závěru svého prohlášení uvádí, že se „těší na sdílení dalších informací v blízké době“. To by mohlo naznačovat, že navzdory odkladu vydání by se hráči mohli dočkat nového traileru nebo podrobnějších informací o hře ještě v průběhu letošního roku.

Dle historie vydavatelských praktik společnosti by příští marketingová vlna mohla přijít během léta, aby udržela zájem fanoušků navzdory prodlouženému čekání na finální verzi hry.

Co si o odkladu GTA 6 myslíte vy?

Zdroj: Rockstar Games