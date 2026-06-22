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Bizár dne: Fanoušek GTA 6 sleduje okolí Rockstaru, měří hladinu kyslíku a počítá vykouřené cigarety

  • Fanoušek GTA 6 sleduje okolí sídla Rockstar North v Edinburghu a hledá náznaky třetího traileru
  • Po monitorování parkoviště přešel na měření hladiny kyslíku, hluku a počítání nedopalků
  • Naměřené výkyvy kyslíku činí méně než 1 % a sám autor přiznává, že data nejsou spolehlivá

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
22.6.2026 14:00
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Čekání na GTA 6 dělá s lidmi divné věci. Zatímco většina fanoušků obnovuje sociální sítě Rockstaru, jeden z nich pojal hon za třetím trailerem jako zpravodajskou operaci. Uživatel Redditu vystupující pod přezdívkou Then-Pomgegranate-625 už dříve odposlouchával sídlo studia Rockstar North v Edinburghu a hlídal tamní parkoviště. Teď svůj „výzkum“ posunul na úroveň, nad kterou zůstává rozum stát.

Kyslík, decibely a nedopalky jako zdroj úniků

Samozvaný špion nově analyzuje hladinu kyslíku, hlučnost a počet cigaretových nedopalků v okolí budovy. Logika je prostá, alespoň v jeho hlavě: pokud vývojáři makají přesčas i o víkendech na velkém oznámení, mělo by se to projevit na složení vzduchu, vyšším hluku a větší hromádce vajglů před vchodem. Třešničkou je pak sledování obuvi – dražší boty údajně signalizují přítomnost vedení firmy.

Zveřejnit se zatím odhodlal jen měření kyslíku. Naměřené výkyvy se pohybují pod hranicí jednoho procenta a sám autor připouští, že data nejsou nijak zvlášť spolehlivá. Což je asi nejstřízlivější věta celého experimentu.

Komunita už se jen směje

Zatímco dřívější počítání aut na parkovišti brala část komunity aspoň trochu vážně, kyslíkové teorie už sklízí čistý výsměch. Příspěvek se šíří po Redditu i síti X a pro většinu fanoušků slouží spíš jako komediální vsuvka v jinak nekonečném čekání. Rockstar tradičně mlčí – a třetí trailer dorazí, až se v Edinburghu rozhodnou. Bez ohledu na to, kolik nedopalků leží před budovou.

Jak dlouhé čekání na GTA 6 ještě snesete vy?

Zdroj: X

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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