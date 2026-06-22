Bizár dne: Fanoušek GTA 6 sleduje okolí Rockstaru, měří hladinu kyslíku a počítá vykouřené cigarety Hlavní stránka Zprávičky Fanoušek GTA 6 sleduje okolí sídla Rockstar North v Edinburghu a hledá náznaky třetího traileru Po monitorování parkoviště přešel na měření hladiny kyslíku, hluku a počítání nedopalků Naměřené výkyvy kyslíku činí méně než 1 % a sám autor přiznává, že data nejsou spolehlivá Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Čekání na GTA 6 dělá s lidmi divné věci. Zatímco většina fanoušků obnovuje sociální sítě Rockstaru, jeden z nich pojal hon za třetím trailerem jako zpravodajskou operaci. Uživatel Redditu vystupující pod přezdívkou Then-Pomgegranate-625 už dříve odposlouchával sídlo studia Rockstar North v Edinburghu a hlídal tamní parkoviště. Teď svůj „výzkum“ posunul na úroveň, nad kterou zůstává rozum stát. Kyslík, decibely a nedopalky jako zdroj úniků Komunita už se jen směje Kyslík, decibely a nedopalky jako zdroj úniků Samozvaný špion nově analyzuje hladinu kyslíku, hlučnost a počet cigaretových nedopalků v okolí budovy. Logika je prostá, alespoň v jeho hlavě: pokud vývojáři makají přesčas i o víkendech na velkém oznámení, mělo by se to projevit na složení vzduchu, vyšším hluku a větší hromádce vajglů před vchodem. Třešničkou je pak sledování obuvi – dražší boty údajně signalizují přítomnost vedení firmy. Update 2: This is getting ridiculous. He started counting cigarettes that are left outside the Rockstar HQ to track stress, and he believes stress levels are high after counting 71 cigarettes over 19 hours. With 11 cars present, and an average of 2/10 people being smokers.He… https://t.co/t0GFl4F30D pic.twitter.com/L7cQ78xS7L— GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) June 9, 2026 Zveřejnit se zatím odhodlal jen měření kyslíku. Naměřené výkyvy se pohybují pod hranicí jednoho procenta a sám autor připouští, že data nejsou nijak zvlášť spolehlivá. Což je asi nejstřízlivější věta celého experimentu. Komunita už se jen směje Zatímco dřívější počítání aut na parkovišti brala část komunity aspoň trochu vážně, kyslíkové teorie už sklízí čistý výsměch. Příspěvek se šíří po Redditu i síti X a pro většinu fanoušků slouží spíš jako komediální vsuvka v jinak nekonečném čekání. Rockstar tradičně mlčí – a třetí trailer dorazí, až se v Edinburghu rozhodnou. Bez ohledu na to, kolik nedopalků leží před budovou. Jak dlouhé čekání na GTA 6 ještě snesete vy? Zdroj: X O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář GTA GTA 6 RockStar Games Mohlo by vás zajímat Cena GTA 6 vám možná vyrazí dech! Kolik za něj může Rockstar chtít? Jakub Kárník 20.11.2023 Stahujte! Dvojice GTA her je k vyzkoušení na Google Play zdarma Jakub Kárník 20.10.2023 GTA 6 oficiálně představeno! Trailer vypadá naprosto božsky Jakub Kárník 5.12.2023 Žhavte ovladače! Šéf Take-Two potvrdil datum vydání GTA 6 Jakub Kárník 7.11.2024 Britský prodejce (asi) omylem vyzradil datum představení GTA 6! Jakub Kárník 29.11.2023 V jakém rozlišení a při kolika FPS pojede GTA VI na konzolích? Už to víme! Jakub Kárník 13.12.2023