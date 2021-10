Před několika týdny jsme vás informovali o tom, že studio Rockstar Games chystá remaster verze tří dílů série Grand Theft Auto. To se nyní skutečně stává realitou, jelikož byla oznámena trilogie Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Ta v sobě zahrnuje tituly Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City a Grand Theft Auto: San Andreas. Kromě konzolí a počítačů se hry podívají také na mobilní platformy.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition vychází ještě tento rok

Ještě tento rok (ačkoliv přesné datum nebylo oznámeno) by se Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition měla podívat na platformy Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series (X,S) a trochu překvapivě také Nintendo Switch. V první polovině roku 2022 se však tato slavná série podívá i na zařízení s Androidem a iOS. Studio zatím bohužel neukázalo žádné záběry ze hry, ačkoliv slibuje grafická vylepšení s tím, že bude však zachována atmosféra původních dílů. Nevíme jak vy, ale my se nemůžeme dočkat.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Coming Soon

Jak se na hry těšíte?

Zdroj: YouTube