Společnosti Google a Apple se na oko či doopravdy přou v mnoha oblastech svého podnikání. Aktuálně to dost jiskří například kolem formátu RCS a obecně dopisování mezi uživateli iOS a Androidu, které je v iPhonech v aplikaci iMessage doprovázeno jinou barvou konverzace než u té plně “jablečné”. Toto odlišování není po chuti značné části společnosti či dokonce expertům na psychiku dětí a rýpnout si pravidelně nezapomene samozřejmě ani Google. Ten přitom testuje nové označování, které jako by z iPhonu vypadlo.

Někteří uživatelé základní chatovací Google aplikace Zprávy si všimli, že se jim u některých konverzací objevuje nová mini ikonka. Systémově zabarvená zmenšenina loga aplikace Zprávy. Ukázalo se, že jde o symbol potvrzující, že v daném vlákně probíhá konverzace na základě technologie RCS. Právě tu se Google snaží vnutit firmě Apple jako univerzální formát budoucnosti.

Jednání mezi giganty jsou v této oblasti asi na bodě mrazu, nicméně zmíněná nová ikona může způsobit novou vlnu zájmu. Je na pováženou, jak moc pokrytecké je, že Google začal zprávy odlišovat velmi podobně jako to roky dělá (za neustále kritiky z více stran) Apple. Asi se nedá očekávat, že by se Android uživatelé sami začali kvůli (ne)využití RCS a jedné ikoně dělit na lepší a horší, jak je tomu u některých nejvěrnějších “jablíčkářů”, ale minimálně podivné to ze strany Google je.

Jak moc pokrytecká vám přijde tato novinka?

Zdroj: 9to5