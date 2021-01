Google začne ve vyhledávání zobrazovat videa z TikToku a Instagramu

Vyhledávač Google již dlouho neslouží k pouhému vyhledávání informací. Po zadání specifických příkazů nabídne řadu miniaplikací (například speed test nebo kalkulačku) a miniher. V říjnu loňského roku pak představil také vlastní stories – obdobu mizejících příběhů ze sociálních sítí. Nyní Google ve výsledcích vyhledávání začíná zobrazovat i krátká videa z Instagramu nebo TikToku.

Krátká videa ze sociálních sítí ve vyhledávání Google

Videa se ve výsledcích Google vyhledávání zobrazují ve speciální sekci umístěné v horní části obrazovky, přičemž zde aktuálně najdeme příspěvky ze sociálních sítí Instagram a TikTok. Můžeme ovšem očekávat, že se k nim v budoucnu přidají i další zdroje, zejména pak YouTube Shorts – videa s kratší délkou trvání umístěná na největší multimediální platformě.

Po kliknutí na video se nedostaneme do mobilní aplikace, jak by se dalo očekávat, nýbrž jsme přesměrováni na webovou formu dané sociální sítě. Google se tak pravděpodobně snaží těžit z neutuchajícího trendu zmíněných krátkých videí a snížit počet odchodů z webového prostředí právě do aplikací.

Zobrazování videí vyhledávačem Googlu je momentálně v rané fázi testování a to pouze na mobilních zařízeních. Sekce s krátkými videi se rovněž nezobrazí při zadání všech dotazů. Měli bychom se ovšem dočkat jejich postupného rozšíření.

Sledujete krátká videa?

Zdroj: TechCrunch