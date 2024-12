Máte vlastní web? Dejte si pozor, Google má nová pravidla pro obsah i odkazy

Google začal víc bojovat s takzvaným parazitním SEO

Klade čím dál větší důraz na kvalitu obsahu

Penalizuje i světoznámé magazíny

Dostat svůj web na přední příčky ve vyhledávači je snem každého provozovatele. Ale aby se to podařilo, je k tomu nutná dlouhodobá a neúnavná práce na webových stránkách. I proto si leckdo pomáhá takzvaným SEO (search engine optimization neboli optimalizace pro vyhledávače), což je úplně v pořádku. Jenže leckdo se běžné postupy snaží obejít a využívá parazitní SEO. To je ovšem nefér nejen vůči konkurenci, ale i vůči uživatelům. A Googlu už došla trpělivost.

Ti, kteří se snaží obejít algoritmy Googlu a dostat se na přední příčky ve vyhledávání s pomocí vysokého hodnocení jiných stránek, podvodného affiliate marketingu nebo slevových kuponů umístěných na nerelevantních webech, nyní budou penalizováni. A to výrazně. Google si přitom více došlápne nejen na weby využívající neférové praktiky, ale i na ty s nekvalitním nebo nerelevantním obsahem. A také na ty s obsahem tvořeným umělou inteligencí.

Penalizace dopadá i na velké hráče

Leckdo přitom po boomu chatbotů začal využívat chatGPT od OpenAI nebo jiné jazykové modely, aby mu pro web psaly články. Je to rychlejší, snazší a dá se na tom lépe vydělat. Nicméně Googlu se nelíbí, že texty generované AI jsou často povrchní, přespříliš optimalizované na klíčová slova a také mnohdy obsahují dezinformace nebo chyby. Naopak texty psané lidmi považuje za hlubší, unikátní a tím i kvalitnější.

Weby nyní budou penalizovány nejen za to, že samy tvoří obsah přes umělou inteligenci nebo neférově využívají odkazy. Ale budou trestány i za odkazy nebo texty dodávané jim třetími stranami. Což už se projevilo třeba u světoznámých online magazínů Sports Illustrated a Forbes Advisor. Na svých stránkách zveřejnily texty generované AI, které jim dodala externí firma. Následkem toho došlo k obřímu poklesu návštěvnosti. Druhý jmenovaný za několik měsíců ztratil 43 % návštěv z vyhledávačů.

Kvalita na 1. místě

Google tak začíná čím dál víc tlačit nejen na kvalitu textů, ale především na jejich důvěryhodnost. Dál bere v potaz i důvěryhodnost domén a počet kvalitních odkazů. A není to proto, že by chtěl “šlapat” na majitele webů. Příčinou je především to, že po prohraných soudech čelí nutnosti uvolnit místo na trhu konkurenčním vyhledávačům, a tak “svým” uživatelům potřebuje dodávat ten nejkvalitnější obsah. Jinak by mu mohli utéct ke konkurenci.

Pro ty, kdo používají vyhledávač Google, jde proto o velmi dobrou zprávu. Leckterým provozovatelům naopak přibudou starosti.

