Podvrh, nebo skutečný test? Podivné video odhaluje šikovnou novinku vyhledávače Google

Vyhledávač Google je jednou ze služeb, která se dočkává navenek viditelných zlepšení jen zřídka. Jeho vývojáři si spíš pohrávají s tím, co se děje na pozadí, a běžnému uživateli se tak může zdát, že nástroj funguje pořád stejně. Již brzy by se přece jen mohl dočkat šikovné novinky, která má potenciál usnadnit práci s dokumenty.

Novou vychytávku vyhledávače Google má ilustrovat video zveřejněné na platformě X. Indickému SEO analytikovi, který jej zveřejnil, se ve vyhledávacím poli měla zobrazit ikonka kancelářské sponky. Poté, co na ni uživatel umístil kurzor, se zobrazil text „Zeptat se na cokoliv ohledně souboru“. Kliknutím na ikonku pak mělo být možné soubor vložit do vyhledávacího pole.

🧵 here is video in action pic.twitter.com/n45cqFBAG4

— Khushal Bherwani (@b4k_khushal) December 16, 2024