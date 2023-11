Google znovu vylepšil své vyhledávání! Na co se zaměřil?

Vyhledávač Google vám najde úplně všechno

Autoři na něm neustále pracují, pravidelně jej posouvají kupředu

Listopadové novinky si v České republice bohužel ještě nějakou dobu nevyzkoušíme

Google vyhledávání používám každý den a neumím si představit, že bych jej neměl k dispozici. Zjednodušeně by se dalo říci, že co nenajde Google, to zkrátka neexistuje. V České republice se snaží tomuto globálnímu kolosu konkurovat Seznam se svým vyhledávačem, Google ale svou pozici drží pevně.

Jeho vyhledávání se opět posunulo o kousek dál, nové funkce ale zatím v našich končinách dostupné nejsou. A je to škoda, obě novinky mi přijdou užitečné a určitě by si našli mnoho fanoušků. Co Google vylepšil? Vývojáři si připravili hned dvě chytré funkce.

New ways to Search: Notes & Follow

Představme si situaci, kdy vyhledáme nějakou konkrétní frázi pomocí Google vyhledávače. Ten nám zobrazí aktuální informace, v čase se ale tyto informace mohou měnit. Právě aktuality k dané frázi Google umožní sledovat, přičemž váš o novinkách bude informovat pomocí notifikací. Nemusíte tedy opakovaně vyhledávat stejné slovní spojení, Google novinky pohlídá místo vás. Za mě šikovné a jednoduché, autora nápadu musím pochválit. Bohužel je ale funkce dostupná pouze v angličtině, navíc pouze pro uživatele v USA.

K výsledkům vyhledávání je nyní možné přidávat poznámky, současně si můžete prohlížet poznámky ostatních uživatelů. Google vyhledávání tak dostává nový, nebojím se napsat až sociální rozměr. Sám jsem zvědav na kvalitu poznámek od uživatelů a uvidíme, jak bude Google případně přistupovat k jejich moderování. Bohužel ani poznámky ve vyhledávání zatím v našich končinách nenajdete. Radost mi udělalo alespoň vylepšené rozhraní u aplikace Google Disk, to si můžete dopřát už dnes!

