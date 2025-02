Vyhledávač Google čeká velká změna. K čemu bude nový AI režim?

Reklama

On-line svět, jak jsme jej znali doposud, se vlivem umělé inteligence postupně vytrácí. Celý technologický sektor se v současné době nepřehlédnutelně mění a mohou za to právě generativní AI modely. Ty se postupně dostávají i do samotného hardwaru, vůbec nejcitelnější je však jejich integrace do internetových služeb. Další významné novinky se dočká vyhledávač Google.

V mnohých zahraničních zemích už nyní Google nabízí souhrny informací generované umělou inteligencí, které vám poskytnou rychlý přehled odpovědí na váš dotaz zanesený do vyhledávacího pole. Jak nyní informoval server 9to5Google, nejpoužívanější vyhledávač světa by mohl v budoucnu představit speciální AI režim, jenž věci povznese na ještě vyšší úroveň.

K novince poháněné modelem Gemini 2.0 s pokročilými schopnostmi uvažování poskytnul Google přístup svým zaměstnancům, aby jej náležitě otestovali a poskytli důležitou zpětnou vazbu. Je zaměřená zejména na zodpovídání otevřených otázek, což je potřeba, kterou současná podoba vyhledávače příliš dobře neuspokojuje.

Uniklý snímek zachycující připravovaný AI režim

Google měl svým zaměstnancům poskytnout konkrétní příklady otázek, na jejichž zodpovězení je ideální využít právě AI režim. Jednou z nich bylo „Kolik balení špaget mám pořídit, abych nakrmil 6 dospělých a 10 dětí a měl dostatek i na přidání?“.

Možná si říkáte, že byste tento dotaz jednoduše napsali do aplikace Gemini a dedikovaný AI režim uvnitř vyhledávače je tudíž zbytečný. Zvlášť při pohledu na uživatelské rozhraní, jež je chatbotu od Googlu nesmírně podobné, si popravdě říkám skoro to stejné. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že integrace AI přímo do rozhraní vyhledávače by mohla usnadnit přístup k lepším odpovědím uživatelům, kteří nejsou zvyklí komunikovat s Gemini či obdobným nástrojem.

Zdroj: 9to5Google