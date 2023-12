Gemini by měl být největším konkurentem pro GPT 4

Oznámen byl již v září na konferenci I/O 2023

Měl by být schopnější než ostatní AI modely a propojit služby

Google na konferenci I/O 2023 oznámil nový generativní model umělé inteligence. Společnost měla tyto novinky oficiálně představit už příští týden, avšak nenápadně bylo zveřejnění odloženo až na začátek ledna a debutu se tak dočkáme až v roce 2024. Gemini má být nejsložitější generativní model AI, bude sofistikovanější a schopnější než aplikace, které jsou aktuálně na trhu. Zvládne zpracovávat text, různé typy dat, porozumět textu a stejně tak generovat mediální obsah.

Google postpones the public debut of Gemini pic.twitter.com/oUA7pcdfjl — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) December 2, 2023

Tajné odhalení se posouvá Gemini na další rok

Představení multimodálního modelu mělo přijít už příští týden v New Yorku, Washingtonu a Kalifornii, bohužel však vydání bylo v tichosti posunuto až na nový rok. Prý ještě není hotový, není schopný spolehlivě zvládat některé dotazy a pokyny, kromě toho má problém s ostatními jazyky. Očekává se, že spojí produkty společnosti jako je Bard, Assistant nebo vyhledávač, a díky tomu by mohl významně ulehčit práci uživatelům. Měl by údajně konkurovat i těm nejznámějším modelům, jelikož využívá mnohem více výpočetního výkonu. Analytici tvrdí, že by mohl ChatGPT dokonce i překonat.

Vyzkoušíte tento nový AI model?

Zdroj: Business Insider, 9to5Google