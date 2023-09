Google představí konkurenci nejen pro GPT-4

Bude mnohem komplexnější než předchozí verze Bard

Zdroje uvádí, že by mohl být vydán již v říjnu

Google se neustále snaží dohnat konkurenci v oblasti generativních umělých inteligencí a nyní pracuje na vlastním modelu jménem Gemini. Vývojáři naznačují, že bude připraven k širšímu využití, což by Googlu mělo umožnit plně konkurovat známému nástroji od firmy OpenAI – ChatGPT.

Bard: Současná generativní AI

Bard je aktuálně tváří generativní umělé inteligence firmy Google. Jde však pouze o chatbotovou verzi postavenou na nejnovějším PaLM 2. Nicméně i nejnovější modely zaostávají v jedné klíčové oblasti: PaLM 2 není multimodální, což omezuje jeho schopnosti mimo textový výstup. Proto přichází vývojáři s novým modelem – schopným učit se z různých zdrojů a generovat různé druhy dat, včetně textu, obrázků, kódu a dalších.

Gemini: Nový multimodální model

Google brzy představí vlastní verzi umělé inteligence, která by měla být sofistikovanější a schopnější než stávající aplikace. Měla by být schopna nahradit veškeré nástroje generativní AI, jako je obrázky generující MidJourney, hudbu produkující Jukebox nebo jazykový ChatGPT. Například pokud zadáte text, který popisuje scénu, nástroj dokáže vygenerovat obrázek, video nebo zvuk a naopak, pokud vložíte video, dokáže vytvořit kompletní popisný text. Podle nedávných zpráv začali poskytovat několika vývojářům přístup pro beta testování. Tento předčasný test by měl pomoci vytvořit také další aplikace a využití API. Vývojáře tento krok pravděpodobně přivede k dalším integracím do jejich služeb, podobně jako tomu bylo u Bardu.

Naděje na rychlý vývoj generativní AI

V tuto chvíli je k dispozici málo informací o konkrétních specifikacích, dokonce i na letošní I/O konferenci Gemini pouze krátce zmínili. Naznačili, že multimodální výsledky, které již vidí, jsou impozantní a konkurenceschopné. Časem uvidíme, zda-li tento nástroj dokáže počtem uživatelů dohnat OpenAI, firmu podporovanou Microsoftem. Vyhledávací gigant plánuje zpřístupnit model firmám prostřednictvím služby Cloud Vertex AI. Různé zdroje uvádí, že k vydání by mohlo dojít už v říjnu 2023.

