Google upozorňuje uživatele Androidu: Za 45 dní dojde ke změnám v zálohování Hlavní stránka Zprávičky Google rozeslal majitelům účtů povinné oznámení o změně zásad pro zálohování Androidu Do kvóty úložiště se za 45 dní započítají i SMS, historie volání a nastavení aplikací Komu se účet zaplní, tomu se automatické zálohování pozastaví Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O tom, že se zálohování Androidu nově počítá do sdíleného úložiště účtu Google, jsme psali už začátkem měsíce. Teď k tomu dorazil i konkrétní termín: e-mail, který firma rozesílá do schránek uživatelů, dává stávajícím účtům 45 dní, než se změna projeví. Co se do úložiště nově započítá? Dosud se do kvóty počítaly jen fotky a videa ve Fotkách Google a data MMS. Po změně se k nim přidají SMS zprávy, historie volání, nastavení zařízení i nastavení jednotlivých aplikací, tedy v podstatě všechno, co v nastavení záloh uvidíte. Kompletní výčet toho, co úložiště ukrajuje, popisuje centrum nápovědy Google. U e-mailů rozeslaných v polovině července vyprší lhůta zhruba na začátku září. A když vám dojde místo? Tohle je ta část oznámení, kvůli které se vyplatí e-mail nepřehlédnout. Jakmile u účtu překročíte limit úložiště, automatické zálohování se pozastaví, a to až do chvíle, než místo uvolníte nebo si pořídíte vyšší tarif. Telefon bude fungovat dál, jen nová záloha nevznikne. Že chybí, se přitom obvykle pozná až ve chvíli, kdy ji opravdu potřebujete. Bezplatná kvóta zůstává na 15 GB a dělí se o ni Gmail, Disk i Fotky. Nejlevnější placené rozšíření vyjde v Česku na 59,99 Kč měsíčně za 100 GB v rámci Google One. Kolik místa zálohy reálně zaberou? Google v oznámení odhaduje, že průměrnému uživateli záloha naroste zhruba o 40 MB. Jde ovšem o jeho vlastní odhad a skutečnost se účet od účtu liší. V e-mailu, který dorazil i do naší redakční schránky, stál odhad 0,18 GB, tedy zhruba čtyřapůlnásobek avizovaného průměru. Konkrétní číslo pro svůj účet najdete přímo v tom oznámení. Jak si nastavit zálohování Androidu podle sebe? Spolu se změnou míří do nastavení záloh nové přepínače. Na telefonech s Androidem 9 a novějším si můžete vybrat, které typy dat a které aplikace se budou zálohovat, takže vypnout jde třeba záloha SMS nebo historie volání. Nejrychleji se k nim dostanete přes vyhledávání v Nastavení, kde stačí zadat „záloha“. Google nabízí nové předplatné. Za úplný pakatel poskytne více úložiště Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Kolik místa zabírají zálohy jednotlivých zařízení, ukáže správce úložiště v aplikaci Google One. Místo se dá uvolnit i tím, že smažete zálohy telefonů, které už dávno nepoužíváte. Budete zálohování Androidu ořezávat, nebo si radši připlatíte za větší úložiště? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android automatické zálohování Disk Google Google Google One úložiště Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024