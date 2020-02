Google Stadia startuje podporu dalších telefonů. Hlavně od Samsungu

Streamovací herní platforma Google Stadia, která zahájila svůj provoz v druhé půlce loňského roku, míří oficiálně k dalším uživatelům. Nemáme tím teď ale na mysli konec limitu pro členy Founder a Premiere Edic nebo Buddy Pass. Toto omezení na uživatelské účty stále trvá. Společnost ale konečně zpřístupní službu mimo hranice jejich přístrojů Pixel a bude možné ji oficiálně spustit na dalších smartphonech. Nové kompatibilní telefony, které bude Google Stadia podporovat od 20. února, najdete v seznamu níže. Jde především o mobily značky Samsung, ke kterým se přidaly herní speciály od Razeru a ASUSu.

Služba Google Stadia je dostupná pro tyto nové kompatibilní telefony

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Razer Phone

Razer Phone 2

ASUS ROG Phone

ASUS ROG Phone II

U všech nově přidaných přístrojů ale platí, že v nich bude služba fungovat jen při připojení k WiFi síti. Pro streamovací službu to dává absolutní smysl. Hned nás ale napadlo – co když nám na cestách někdo zapne mobilní hotspot? Stadia se pravděpodobně spustí, ale na územích mimo vysokorychlostní sítě to asi ani nemá smysl zkoušet. Stadia standardně vyžaduje minimální rychlost 10 Mbps.

Je váš telefon v tomto novém seznamu?

Zdroj: Stadia