Zahrajte si přes Google Stadia i bez ovladače. S tímto nástrojem to jde

Obrovské moderní displeje smartphonů přímo vybízejí k tomu, aby se na nich daly bez problému hrát hry. A to pochopitelně i ty streamované, které nabízí například služba Google Stadia. Americká firma ale zatím nepotvrdila, zda půjdou hry v tomto prostředí ovládat na dotykových displejích. A oficiálně to teď nejde, k telefonům je nutné mít připojený gamepad. Jeden z uživatelů Redditu se ale nedávno pochlubil, že vyvinul softwarový nástroj TouchStadia, který umožňuje hrát přes Google Stadia na displeji bez gamepadu.

Za řešením stojí uživatel SmashShock a jeho výtvor je po technické stránce rozšířením pro Chrome. Tento plugin na displeji telefonu emuluje a zobrazuje tlačítka herního kontroleru. Vše je logicky podmíněno tím, že má uživatel aktivní účet ve službě Stadia. Do toho je nutné se v telefonu přihlásit v prohlížeči, ten přepnout do desktopového zobrazení a poté spustit javascriptový příkaz. Kompletní postup je vidět v následujícím videu.

TouchStadia – Now working on Android!

Řešení to pochopitelně není optimální. Může to být značně nestabilní a ovládání není úplně přívětivé. Pokud ale nemáte přístup k hernímu ovladači a chcete si Google Stadia vyzkoušet jen na displeji, je to skvělá příležitost. Připomeneme, že Stadia jde spustit i na rootnutých telefonech a oficiálně je už také širší seznam podporovaných telefonů.

Otestujete nástroj TouchStadia pro hraní přes Google Stadia bez gamepadu?

Zdroj: Reddit