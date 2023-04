Většinu chytrých mobilních telefonů vyrábí Samsung a ve většině z nich slouží jako primární nástroj pro vyhledávání aplikace Google. Takový je dlouholetý stav, u nějž by si drtivá většina z nás ještě nedávno těžko dokázala představit nějaký otřes. Ale stalo se. Přičinil se o to další americký gigant Microsoft, který do svého vyhledávače Bing nedávno vložil konverzační AI nástroj ChatGPT. Co začalo jako boom na desktopech, to prý motivovalo korejský Samsung přehodnotit i pozici hlavního vyhledávače v mobilech. A Google znervózněl. Tvrdí to New York Times.

Zpráva tamních novinářů tvrdí, že společnost Google se již v březnu dozvěděla, že Samsung zvažuje změnu výchozího vyhledávače ve svých chytrých telefonech Galaxy a dalších zařízeních. Firma, která celosvětově prodává nejvíce smartphonů s Androidem, prý vážně uvažovala o tom, že místo vyhledávání Google bude používat konkurenční vyhledávač Bing od Microsoftu. New York Times vychází z interních zpráv společnosti Google a tvrdí, že firma na tuto zprávu reagovala “panicky”.

Hlavním důvodem znepokojení má být skutečnost, že Google dostává od společnosti Samsung 3 miliardy dolarů ročně za to, že je jeho výchozím vyhledávačem, a o tyto peníze by mohl částečně či kompletně přijít. Motivací pro korejskou firmu měla být právě rychle implementovaná AI přímo do vyhledávače, což je oblast, ve které Google dost zaspal. Během pár týdnů by měl naplno spustit svá vlastní řešení jako Bard či Magi, ale spousta konkurentů už spokojeně sbírá jednoho uživatele za druhým. Mezitím prý pokračují jednání mezi třemi zmíněnými giganty.

Zdroj: neowin