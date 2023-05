Google a Samsung se dohodli, že budou míň “zabíjet” aplikace

Společnost Google rozhodla, že by se měl snížit počet aplikací, které jsou na základě různých podmínek automaticky ukončovány, když běží v systému Android na pozadí. A pro pilotní demonstraci toho, jak by to mohlo nově fungovat, si přibrala hned toho nejvýznamnějšího partnera – společnost Samsung. Očekává se, že majitelé Galaxy zařízení pocítí nové nastavení v systému Android 14 v rámci nadstavby One UI 6.0. První uživatelé se tak dočkají ke konci léta, další pak před koncem roku.

“Jeden z problémů, který jsme od komunity slyšeli, se týká omezení služeb na popředí a práce na pozadí, která ztěžují vytváření aplikací fungujících na různých modelech zařízení,” informuje Google na blogu pro vývojáře s tím, že od Androidu 14 bude rozhraní API pro práci na pozadí ve všech zařízeních implementováno konzistentně. V současné době výrobci telefonů se systémem Android, včetně Samsungu, často agresivně “zabíjejí” aplikace na pozadí, aby optimalizovali výkon systému a prodloužili výdrž baterie.

Výrobci chytrých mobilů tedy mohou vypnutím aplikací na pozadí ušetřit energii baterie a prodloužit její životnost, má to však i své stinné stránky. Například pokud je na pozadí spuštěna aplikace, která poskytuje nějakou službu, například synchronizaci kontaktů nebo stahování nových e-mailů, pak její ukončení tuto službu zastaví.

Zdroj: acentral