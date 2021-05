Na tohle jsme všichni čekali: Google konečně představil Wear OS 3

Na včerejší konferenci Google kromě nového Androidu a dalších zajímavých novinek oficiálně představil také Wear OS 3. Jde o dlouho očekávané oživení tohoto systému, po kterém volal nejeden uživatel. Novinek je přitom spousta a vypadá to, že se máme opravdu na co těšit. Pro Google jde o vůbec největší šanci, jak se opět dostat mezi konkurenceschopné systémy na poli wearables.

Google představil Wear OS 3

Tato aktualizace přichází dlouhých pět let poté, co americký gigant oznámil Android Wear 2.0 jako dosud největší aktualizaci pro tuto platformu. A právě toto prohlášení bylo dnes opakováno. Díky nové spolupráci se Samsungem si Google bere to nejlepší ze systému Tizen. Wear OS 3 má být na nejnovějších čipstech až o 30 % rychlejší, nabídne delší výdrž baterie a lepší nástroje pro vývojáře.

Zůstává také možnost přizpůsobení vzhledu pro jednotlivé firmy, což je jistě vítané. K dispozici je také přepracované navigační centrum, které nabízí nová gesta či zkratky na hardwarových tlačítcích hodinek. Pro všechny vývojáře jsou navíc k dispozici nové dlaždice. Přepracování se dočkal také Google Asistent a Mapy, v létě by měla být dostupná i služba YouTube Music s možostí offline poslechu. Nová aktualizace má být k dispozici ještě tento rok, ovšem na konkrétní datum si ještě budeme muset počkat.

Jak se těšíte na Wear OS 3?

Zdroj: Google I/O