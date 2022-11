Stejně jako každé úterý se i dnes můžete těšit na náš pravidelný seriál Google Play aplikace a hry zdarma, ve kterém vybíráme ty nejlepší kousky za poslední týden. Zaujala nás 3D survival hra, ale také aplikace pro ty, kteří se chtějí naučit anglicky.

Google Play Android aplikace zdarma

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých vidíte popisek a screenshoty jsme sami vyzkoušeli. Můžeme tedy zhodnotit, zda stojí za vyzkoušení či nikoliv.

Pixel Net - Neon Icon Pack GomoTheGom

Lineblack - Pink icon Pack Panoto Gomo

Fledermaus - Icon Pack GomoTheGom

Ripped Icon Pack Boostermbkking

Milky Launcher Pro ihyperg.com

English for all! Pro Vitaly N

Aplikace English for all! Pro vám pomůže nejen s procvičováním základních slovíček, ale také vám pomůže se celkově zlepšit a to za pomocí hříček či počet uhodnutých slov na čas.

Video Gallery - HD Video Live The Elegant apps

Clear Square White Icon Pack GomoTheGom

Timus Circle: Dark Icon Pack Bandot

Speed View GPS Pro luozirui

Aplikace Speed View GPS dokáže sledovat vaší aktuální rychlost, ale i ujetou vzdálenost či uplynulý čas. Nechybí ani průměrná rychlost, maximální rychlost či nadmořská výška. Můžete si vybrat hned ze šestnácti grafických stylů přímo v aplikaci.

Google Play Android hry zdarma

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých nevidíte popisek nebo screenshoty jsme nezkoušeli. Buďte tedy opatrní. Snažíme se vybírat pouze ty důvěryhodnější, ale občas se může stát, že vyžadují přístup k něčemu, co ke své funkčnosti vůbec nepotřebují. V takových případech doporučujeme aplikaci odinstalovat.

Traffic Jam Cars Puzzle Legend Gametamin PTE. LTD

Grow Heroes VIP PixelStar Games

Live or Die: Survival Pro Not Found Games

Vývojáři ze studia Not Found Games před nějakým časem představili hru Live or Die. Jde o survival akci, ve které kromě zabíjení zombíků sbíráte nejrůznější předměty a vylepšujete tak svou postavu.

Stickman Legends Offline Games ZITGA

Let the Pharaoh Free sk.min

Final Castle Defence:Idle RPG DH GAME

Special Elite force Mission Bright Games 2021

Magnet Balls: Physics Puzzle crazy owl

Heroes Legend - Epic Fantasy MGIF

Stone Of Souls HD EGProject

Dead Bunker 4: Apocalypse EGProject

Jaké aplikace či hry jste si vybrali?

Zdroj: App Sales