Stejně jako každé úterý se i dnes můžete těšit na náš pravidelný seriál Google Play aplikace a hry zdarma, ve kterém vybíráme to nejlepší za poslední týden. Tentokrát se mrkneme na jednoduchou aplikaci Reminder Pro, nějaké balíčky ikon a jednoduchou appku, která vám umožní změnit si vyzváněcí tón v závislosti na tom, jaký je den.

Google Play Android aplikace zdarma

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých vidíte popisek a screenshoty jsme sami vyzkoušeli. Můžeme tedy zhodnotit, zda stojí za vyzkoušení či nikoliv.

Sleep Faster, Meditation Pro Crispysoft

Sleep Faster, Meditation Pro je jednoduchá aplikace, která vám pomůže rychleji usnout. Na výběr máte hned z několika zvuků na pozadí jako je třeba déšť, vítr, vodopád a mnoha dalších, díky kterým by se vám mělo podařit lépe usnout. My osobně pravidelně usínáme u podcastů nebo seriálů, což jistě není to pravé ořechové, ale pokud vám podobné zvuky nevadí, třeba vám aplikace pomůže.

Smart Loan Calculator Pro Crispysoft

Diamond - Icon Pack GomoTheGom

Crumple - Icon Pack A1 Design

Oranux - Icon Pack A1 Design

Livemocha: Learn Languages (Sp Aldejan

Pokud vás nudí vaše vyzváněcí tóny a čas od času si jej změníte, pomocí aplikace Ringonte Scheduler si můžete nastavit, který den vám má zvonit jaká melodie.

Aplikace Reminder Pro je jednoduchá záležitost, která vám dokáže vytvořit připomenutí pro jednorázové i opakující se události. Může tedy sloužit jako denní úkolník, ale zároveň také připomínat narozeniny, výročí, či jiné pro vás podstatné události.

Google Play Android hry zdarma

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých nevidíte popisek nebo screenshoty jsme nezkoušeli. Buďte tedy opatrní. Snažíme se vybírat pouze ty důvěryhodnější, ale občas se může stát, že vyžadují přístup k něčemu, co ke své funkčnosti vůbec nepotřebují. V takových případech doporučujeme aplikaci odinstalovat.

Dead Bunker 4: Apocalypse EGProject

The Enchanted Worlds Syntaxity

Speed Math - Mini Math Games Eggies

Pixel Blade M VIP PixelStar Games

Defense Zone 3 Ultra HD ARTEM KOTOV

Sudoku Challenge Offline MALLUSOFTS

Cooking Kawaii - cooking games CSCMobi Studios

Epic Heroes War - Premium DIVMOB

Jaké aplikace či hry jste si vybrali?

