Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Aplikace zdarma

Text Analyzer Pro Graspery

Unit Converter (Pega Pro) - Premium Dronzer Developers

Kosmos - Work Time Tracker, Job Timesheet Cosmic Pie Design

Unit Converter Pro Apoch Studios

AC Calculator Pro Sedec Apps

Compressor HP Pro Sedec Apps

QMAP: Qanon Drops, Alerts, WWG1WGA Wall and Memes! QAPPANON

Face Video Morph Animator HD STOIK Soft

Mathematical keyboard F hosinoatusi

Workout Timer for HIIT and Tabata trainings Pstrong

Hry zdarma

Defender Battle: Hero Kingdom Wars - Strategy Game UbiMob

Riddle Me 2019 - A Riddles game Eggies

Dot Heroes - VIP Edition Studio EZ

Pegs - Solitaire - Solo Halma (Boardgame) IZUware \ò/

Ruby Square: logical puzzle game (700 levels) AppSoGreat

The Rich King VIP - Amazing Clicker Next Doors

Dead Rain : New zombie virus Tiny Devbox

Fill Expert VIP ArtStorm

Grow Heroes VIP PixelStar Games

Rusty Memory VIP :Survival NEVIL Company

Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting Bravestars Games

The Celestial Tree VIP Mind Blossom

Frontier Wars: Defense Heroes - Tactical TD Game UbiMob

Stickman Ghost: Ninja Warrior Action Offline Game Unimob

Tap Town - Soul Event Honeydew Games

Superhero Fruit 2 Premium: Robot Fighting Zala Games

Warriors' Market Mayhem VIP Cat Lab

Wonder Knights PV: Retro Shooter RPG Buff Studio Co.,Ltd.

Zombie Slaughter House NifftyGameWorks