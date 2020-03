Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Aplikace zdarma

Digits - Widget shortcut to quickly open apps Apz King

Learn German with MosaLingua MosaLingua Crea

LOLA SLUG: 1st Story book for kids + dyslexia help Giulia Olivares

Music Games: The Froggy Bands TangibleFun

Nini learns to count TangibleFun

Note Recognition - Convert Music into Sheet Music mystage.fm

Scalar Pro — Most Advanced Scientific Calculator Scalar Math

My Sober Life BookMobile

Twenty-Four Hours a Day BookMobile

Hry zdarma

Night Survivor PRO Boxgame

Sudden Warrior Plus (Tap RPG) Honeydew Peanut

ABC Memory Match Dodiapps

Blu Escape - Hardcore Platformer ANATA

2 Player Quiz Pro Simon Schubert

Emoji Match: A sliding puzzle Eggies

Blossom Clicker VIP I.W.G

Sudoku : Cartoon 크래블루

[VIP]Missile Dude RPG: Tap Tap Missile Dude Soft

Amazing Taxi Sim 2020 Pro StrongUnion Games

Sonic Beat feat. Crash Fever WonderPlanet Inc.

Animal Forest : Fuzzy Seasons (Start Pack Edition) FatherMade

Fit Toon - Series 1 RETRO BOX

Slice Fractions 2 Ululab

Superhero Fruit Premium: Robot Wars Future Battles Zala Games

Vybrali jste některou aplikaci či hru zdarma?

Zdroj: androidpolice.com