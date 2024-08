Je tu další díl seriálu o aplikacích, které jsou dočasně ke stažení zdarma



Vývojáři své placené aplikace a hry na Google Play někdy zpřístupní bez poplatku



Vybrali jsme zajímavé appky, které vám mohou zjednodušit život

Další díl seriálu o aplikacích a hrách dostupných na Google Play dočasně zdarma přináší zajímavé tipy na appku pro úpravu pasových fotek, nové ciferníky na chytré hodinky nebo plnohodnotný PDF editor. Ty, u nichž vidíte screenshoty, jsme sami rovnou vyzkoušeli a prověřili. Pojďme tedy rovnou na to.

TOP aplikace zdarma na Google Play

Tech VPN Pro / Protect Privacy

Tech VPN Pro / Protect Privacy Tech VPN Instalovat (Free) Google Play

Existuje řada aplikací pro bezpečnější připojování k internetu. Některé jsou free, jiné stojí poměrně dost peněz. Aktuálně můžete zdarma stáhnout Tech VPN Pro, která vznikla v roce 2020. Slibuje rychlé připojení, ochranu při sledování videí i ochranu proti malwaru. Samozřejmostí je využití šifrování a skrytí vaší IP adresy.

Aplikace běžně stojí 1,99 dolarů, teď je dočasně zdarma.

Pro Android 5.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

Svítilna LED Pro

Bright LED Flashlight Pro Tools Dev Instalovat (Free) Google Play

Svítilnu váš mobil sice už má, ale to neznamená, že jí nemůžete dodat další funkce. Tahle aplikace nabízí například i 2 verze stroboskopu, který vám může pomoct v nouzových situacích nebo se s ním třeba i pobavíte. Výhodou je, že appka Svítilna LED Pro funguje také offline. A najdete na ní i automatický kompas, který se při cestě ve tmě může víc než hodit.

Běžně stojí 2,99 dolarů, teď je dočasně zdarma.

Pro Android 6.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

RUN PRO: Watch Face

RUN PRO: Watch Face amoledwatchfaces™ Instalovat (Free) Google Play

Nových designů pro ciferníky chytrých hodinek není nikdy dost. Aplikace RUN PRO: Watch Face nabízí 30 různých ciferníků ve vysokém rozlišení a na stylovém černém pozadí. Na výběr máte mezi 12hodinovým nebo 24hodinovým časem a k dispozici je i volitelný indikátor vteřin. Díky optimalizovaným vrstvám jen minimálně vybíjí baterii hodinek.

Obvykle stojí 1,49 dolarů, teď je zdarma.

Pro Wear OS – API 28+

Přes 10 000 stažení.

Passport Photo: ID Photo Print

Passport Photo: ID Photo Print TAPUNIVERSE Instalovat (Free) Google Play

Sehnat pasovou fotku někdy nemusí být tak snadné. A než abyste si zdlouhavě v Malování zmenšovali svou klasickou fotku a snažili se ji oříznou přesně podle potřebných rozměrů, je lepší využít aplikaci. Passport Photo: ID Photo Print je jednoduchá appka, která vás ve 4 krocích dovede k finální pasové fotce, jíž si pak můžete rovnou (nechat) vytisknout. Stačí nahrát do ní jakoukoliv fotku z Galerie, Fotek Google či jiné aplikace, případně se rovnou skrze ni vyfotit. Pak se jedním ťuknutím odstraní nevhodné pozadí, v případě potřeby oříznete a je to.

Běžně se aplikace prodává za 4,99 dolarů, teď je zadarmo.

Pro Android 9.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

PDF Editor Pro – Edit PDF Docs

PDF Editor Pro - Edit PDF Docs Dev Craft Team Instalovat (Free) Google Play

Do mobilu si můžete stáhnout nespočet free editorů PDF dokumentů. Ale ty toho obvykle moc neumějí. PDF Editor Pro vám ovšem postačí pro takřka všechny úkony, které s PDF soubory budete potřebovat udělat. Upravíte s ním text i obrázky, zkonvertujete dokumenty do různých formátů, dodáte na ně elektronický podpis nebo si ofocený dokument uložíte přímo jako PDF. Podporuje i nastavení hesla, komprimaci dokumentů, cloudová úložiště a mnoho dalšího.

Obvykle stojí 3,99 dolarů, teď je bez poplatků.

Pro Android 7.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

Deleted Photo Recovery Pro

Smazali jste si omylem fotku, video nebo důležitý dokument? Nic není ztraceno. Aplikace Deleted Photo Recovery Pro vám může pomoci zachránit to, co už je někde v křemíkovém nebi. Stačí vybrat si, který typ souboru potřebujete, a pustit si ji do telefonu, aby naskenovala jeho položky. Soubory obnoví v původní kvalitě. A stejně tak vám může pomoci ledacos smazat natrvalo, aby se k souboru už nikdo nikdy nedostal. Její velkou výhodou je, že pracuje i offline.

Běžně stojí 3,99 dolarů, nyní je zdarma.

Pro Android 7.0 a vyšší.

Přes 5 000 stažení.

TOP hry zdarma na Google Play

Cartoon Craft Studio NAP Instalovat (Free) Google Play

Pixel Knights VIP DH GAME Instalovat (Free) Google Play

MR RACER : Premium Racing Game ChennaiGames Instalovat (Free) Google Play

Hero of the Kingdom: Tales 2 Lonely Troops Instalovat (Free) Google Play

Mini Crossword - Word Fun! Eggies Instalovat (Free) Google Play

Připomeňte si starší díly seriálu o aplikacích zdarma:

Jaká je aplikace z Google Play je podle vás nejzajímavější?

Zdroj: Obchod Play