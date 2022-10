Google Play aplikace a hry zdarma: užitečný převodník jednotek i angličtina

Stejně jako každé úterý se i dnes můžete těšit na pravidelný seriál Google Play aplikace a hry zdarma. Mrkneme se na užitečnou aplikaci pro převod všech možných jednotek, jednoduchý widget pro zobrazení procent baterie nebo English for all! Pro, která vám pomůže nejen s procvičováním slovíček.

Google Play Android aplikace zdarma

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých vidíte popisek a screenshoty jsme sami vyzkoušeli. Můžeme tedy zhodnotit, zda stojí za vyzkoušení či nikoliv.

Battery Widget yuandroid

Battery Widget je jednoduchý widget, který vám zobrazuje datum, čas a aktuální stav baterie. Můžete si jej navíc nastavit na vámi preferovanou barvu a měnit jednotky.

Ascio - Icon Pack Atanu Sanyal

Unit Converter (Pega Pro) je aplikace s desítkami nejrůznějších jednotek, které dokáže převést. Můžete si vybrat z hmotnosti, teploty, délky, měny, rychlosti, času, energie, zvuku a hromady dalších. Nechybí ani ostatní chytré nástroje jako kompas, úhloměr, stopky, světový čas a mnoho dalšího. Převádět můžete třeba také kryptoměny.

Star Link 2: Constellation wind

Glass Black - Icon Pack Olivera Onias Design

English for all! Pro Vitaly N

Aplikace English for all! Pro vám pomůže nejen s procvičováním základních slovíček, ale také vám pomůže se celkově zlepšit a to za pomocí hříček či počet uhodnutých slov na čas.

Google Play Android hry zdarma

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých nevidíte popisek nebo screenshoty jsme nezkoušeli. Buďte tedy opatrní. Snažíme se vybírat pouze ty důvěryhodnější, ale občas se může stát, že vyžadují přístup k něčemu, co ke své funkčnosti vůbec nepotřebují. V takových případech doporučujeme aplikaci odinstalovat.

Stickman Ghost Premium Unimob

RFS - Real Flight Simulator RORTOS

Kamikazee Dice Score Card 1-2-C-J Media

