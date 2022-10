Stejně jako každé úterý se i dnes můžete těšit na pravidelný seriál Google Play aplikace a hry zdarma. Díky aplikaci Memorize se můžete naučit cizí jazyk, konkrétně thajštinu. Pokud ale nemáte v zimě namířeno do této asijské země, možná oceníte appku, která vám pomůže s usínáním nebo parádní icon pack od vývojáře A1 Design.

Google Play Android aplikace zdarma

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých vidíte popisek a screenshoty jsme sami vyzkoušeli. Můžeme tedy zhodnotit, zda stojí za vyzkoušení či nikoliv.

Hexanet White - Icon Pack GomoTheGom

ProCam X ( HD Camera Pro ) Imagi Mobile

Equalizer FX Pro WetcRun

File Manager Pro File Explorer TvCast Inc

Equalizer & Bass Booster Pro WetcRun

Zaa aplikaci Memorize normálně zaplatíme 139,99 Kč, ovšem nyní jsou k dispozici po omezenou dobu zdarma. Aplikace je založená na umělé inteligenci a obsahuje velké množství slovíček, které se můžete učit zábavnou formou. Tato konkrétní verze učí thajštinu, což se může hodit všem, kteří rádi v zimě cestují do teplejších krajin.

Equalizer Bass Booster Pro WetcRun

VoocVPN Pro - Fastest & Secure NebulaTech

alfacast x screen mirror alfacast team

Morent - Icon Pack A1 Design

Morent Icon Pack od vývojáře A1 Design nabízí hromadu ikon známých i méně populárních aplikací. Celkem se jich zde nachází přes 1450 a nechybí ani tapety ve vysokém rozlišení.

Smart Loan Calculator Pro Crispysoft

Sleep Faster, Meditation Pro Crispysoft

Sleep Faster, Meditation Pro je jednoduchá aplikace, která vám pomůže rychleji usnout. Na výběr máte hned z několika zvuků na pozadí jako je třeba déšť, vítr, vodopád a mnoha dalších, díky kterým by se vám mělo podařit lépe usnout. My osobně pravidelně usínáme u podcastů nebo seriálů, což jistě není to pravé ořechové, ale pokud vám podobné zvuky nevadí, třeba vám aplikace pomůže.

Google Play Android hry zdarma

Heroes Legend - Epic Fantasy MGIF

Subway Jungle Run Surf Runner Bright Games 2021

Special Elite force Mission Bright Games 2021

Grow Heroes VIP PixelStar Games

Live or Die: Survival Pro Not Found Games

Block Blast - A Retro Game Eggies

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých nevidíte popisek nebo screenshoty jsme nezkoušeli. Buďte tedy opatrní. Snažíme se vybírat pouze ty důvěryhodnější, ale občas se může stát, že vyžadují přístup k něčemu, co ke své funkčnosti vůbec nepotřebují. V takových případech doporučujeme aplikaci odinstalovat.

