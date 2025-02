Nejzajímavější Google Play aplikace zdarma: IPTV pro sledování videí, stabilizace videa a DJ mixer

Je tu nový díl seriálu o aplikacích a hrách z Google Play, které jsou na neurčitou dobu zdarma. Aplikace, u kterých vidíte screenshoty, jsem pro vás vlastnoručně vyzkoušela.

Tentokrát mě zaujala aplikace pro mixování hudby s příznačným názvem DJ mixer. Za pozornost stojí i appka pro stabilizaci videa nebo ta pro převod obrázků do PDF a naopak. A specialitkou je pak IPTV Smart Player Pro určená pro sledování videí i ve 4K.

TOP aplikace zdarma na Google Play

DJ mixer – DJ hudební remix

DJ Mixer - DJ Music Remix Pro Nuts Mobile Inc. Instalovat (Free) Google Play

Žijete hudbou, ale nebaví vás jen ta, kterou si můžete stáhnout nebo poslouchat na streamovacích platformách? Pokud se ve vás ukrývá kousek dýdžeje, dozajista vás potěší aplikace s názvem DJ mixer – DJ hudební remix. Díky ní se displej vašeho mobilu nebo tabletu s Androidem promění v profesionální mixážní pult a můžete si začít hrát.

DJ mixer – DJ hudební remix běžně stojí 9,99 dolarů, nyní je zdarma.

Pro Android 6.0 a vyšší.

Přes 50 000 stažení.

IPTV Smart Player Pro

IPTV Smart Player Pro Dmitri Iasibas Instalovat (Free) Google Play

Velmi zajímavou aplikací je IPTV Smart Player Pro. V ní si můžete vytvořit vlastní knihovnu videí, hudby nebo oblíbených kanálů. Sledovat můžete videa i v HD a 4K kvalitě (pokud to vaše zařízení umožní) a podporován je nespočet různých formátů od mp3 přes mov až po živé vysílání. Tenhle videopřehrávač vám může nabídnout zajímavou alternativu, kterou si třeba i oblíbíte.

IPTV Smart Player Pro obvykle stojí 9,49 dolarů, nyní je zdarma.

Pro Android 8.1 a vyšší.

Přes 100 000 stažení.

Stabilize Video: Stable Video

Stabilize Video: Stable Video TAPUNIVERSE Instalovat (Free) Google Play

Někdy není snadné natočit video, které není roztřesené a nemá rozmazané záběry. Naštěstí existují aplikace, které tyto neduhy rychle vyřeší. Appka Stabilize Video: Stable Video dokáže i nepovedené video zostřit a dodat mu profesionální šmrnc. Nastavení si můžete různě přizpůsobit, vidíte náhled v reálném čase a ovládání je velmi intuitivní.

Stabilize Video: Stable Video obvykle stojí 2,99 dolarů, teď je zadarmo.

Pro Android 8.1 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

Dual Tone: Watch face

Dual Tone: Watch face amoledwatchfaces™ Instalovat (Free) Google Play

Existuje nespočet různých tapet pro displeje chytrých hodinek. Většina z nich ale nemyslí na jednu drobnost – barevné zobrazení písma. Tahle aplikace vám ale pomůže vylepšit právě tento detail. Dual Tone: Watch face vám umožní zvolit si pro texty na hodinkách včetně digitálních hodin 2 hlavní barvy a ty na něm doslova rozpůlí. Napravo tak máte jinak barevná písmena a číslice než nalevo. Je to sice jen detail, ale leckoho taková změna jistě potěší.

Dual Tone: Watch face normálně stojí 0,99 dolarů, teď je zadarmo.

Pro Wear OS 4+.

Přes 10 000 stažení.

Image to PDF – PNG to PDF

Image to PDF - PNG to PDF TAPUNIVERSE Instalovat (Free) Google Play

Potřebujete převést obrázek do jiného formátu? Na mobilu nebo tabletu Androidem vám s tím může napomoci aplikace Image to PDF – PNG to PDF. Jak už plyne z jejího názvu, snadno s ní zkonvertujete obrázek do jiného formátu. A těch podporuje celou řadu: JPEG, PNG, HEIC, WEBP, BMP, GIF, TIFF, PDF. Funguje i offline a podporuje skenování fotek přímo do PDF.

Image to PDF – PNG to PDF běžně stojí 2,99 dolarů, nyní je zdarma.

Pro Android 6.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

TOP hry zdarma na Google Play

Food Fever Premium: Restaurant Unimob Global Instalovat (Free) Google Play

Survival Island: Dinosaurs Pro Gem Jam Instalovat (Free) Google Play

Space Survival: Mars RPG Pro Gem Jam Instalovat (Free) Google Play

Grow Zombie VIP : Merge Zombie pixelstar Instalovat (Free) Google Play

