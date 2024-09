Vítejte u dalšího dílu seriálu o aplikacích z Google Play, které jsou výjimečně zdarma



Přinášíme tipy na zajímavé placené appky, které vývojáři teď dali k dispozici bez poplatků



Dnešní tipy vám umožní lépe sledovat své zdraví nebo snadněji konvertovat obrázky



Představujeme vám další díl seriálu o aplikacích a hrách, které jsou na Google Play dočasně dostupné zdarma. Dnes máme zajímavé tipy na aplikaci, která vám pomůže procvičit anglická slovíčka, medicínskou aplikaci pomáhající se správou léků i návštěv lékařů nebo šikovnou appku, která je jako dělaná pro milovníky nakupování na eBayi. Aplikace, u nichž jsou printscreeny, jsme sami vyzkoušeli.

TOP aplikace zdarma na Google Play

Image Converter – HEIC to JPG

Také občas přemýšlíte, jak co nejsnáze zkonvertovat obrázek, aby se dostal do potřebného formátu? Na počítači je to poměrně snadné, zato v mobilu se takový jednoduchý úkon může stát neskutečně složitým. Ale ne s aplikací Image Converter – HEIC to JPG. Appka podporuje formáty JPG, PNG, HEIC, WEBP i PDF a umožňuje komprimovat obrázky bez ztráty jejich kvality. Je možné převádět v ní i více obrázků naráz a stejně tak si můžete libovolně vybrat, do jaké cílové složky nebo zařízení se následně uloží.

Alikace Image Converter – HEIC to JPG běžně stojí 1,99 dolarů, aktuálně je zdarma.

Pro Android 9 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

Deals Tracker PRO

Pro shopaholiky je aplikace Deals Tracker PRO naprosto nezbytná. A možná zaujme i vás, zvlášť pokud občas marně pátráte na eBayi po zajímavých nabídkách. Díky ní prodejní nabídky už nemusíte prohledávat ručeně, ale appka to udělá za vás – a na novinky vás upozorní v notifikaci. Upozornit umí i na pokles ceny, vzácné předměty nebo si v ní najdete nabídky zdarma. Nastavit si můžete své vlastní filtry a pak jen čekáte na informace.

Aplikace Deals Tracker PRO běžně stojí 3,99 dolarů, teď je dočasně zdarma.

Pro Android 5.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

10x Launcher

Pokud si potřebujete lépe přizpůsobit vzhled displeje nebo snadněji otevírat nejčastěji používané aplikace, může vám v tom být k ruce aplikace 10x Launcher. Nabízí hlavní panel z Windows, různé typy barevných motivů a výběr ze základních spouštěčů. Mobil si přizpůsobíte velmi snadno a pak vám konečně dokonale sedne.

Aplikace 10x Launcher obvykle stojí 0,99 dolarů, nyní je zdarma.

Pro Android 5.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

Spelling Book PRO

Jak nejlépe vypilovat angličtinu než jejím neustálým procvičováním? Tahle zajímavá aplikace vám pomůže zlepšit vaše znalosti a zopakujete si díky ní stovky slov – a mezi nimi i ty nejzáludnější chytáky. Můžete ji brát jako hru a podstrčit ji třeba svým potomkům nebo ji využít jako zábavnou výukovou aplikaci pro sebe. Ve Spelling Book PRO můžete jen nezávazně trénovat, stejně jako si lze dát i kvíz na čas.

Aplikace Spelling Book PRO normálně stojí 1,99 dolarů, teď je zdarma.

Pro Android 2.3 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

My Medicine Pro – Health Log

Řadu zdravotních funkcí nabízí chytré hodinky a fitness náramky, ale přesto se řada lidí ve svém zdravotním stavu lehce ztrácí. Pomoci vám může aplikace My Medicine Pro – Health Log. Sice nebude monitorovat váš zdravotní stav, ale zato se může stát dobrým správcem všeho, co se vašeho zdraví týče – zadat do ní můžete své léky i dávkování, popsat aktuální symptomy i zaznamenat návštěvy lékařů. A umí toho ještě víc.

My Medicine Pro – Health Log běžně stojí 2,49 dolarů, nyní je zdarma.

Pro Android 10 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

TOP hry zdarma na Google Play

