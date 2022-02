Stejně jako každé úterý ani dnes nechybí náš výběr nejzajímavějších aplikací a her, které jsou na Google Play po omezenou dobu zdarma. Zaujala nás třeba jednoduchá aplikace CPU Identifier Pro, která potěší každého geeka, ale také Home Workouts No Equipment Pro. Ta může být zajímavá pro jedince, kteří chtějí něco začít dělat se svým tělem, ale nechce se jim do posilovny.

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých vidíte popisek a screenshoty jsme sami vyzkoušeli. Můžeme tedy zhodnotit, zda stojí za vyzkoušení či nikoliv.

CPU Identifier Pro PowerAudio Team

Díky aplikaci CPU Identifier Pro si můžete zjistit hardwarové informace o vašem telefonu jako třeba displej a jeho rozlišení, grafický čip, informace o čipsetu a jeho jádrech a tak podobně.

How much can I spend? Expense Tracker Premium Alexander Y. Ivanov

Aplikace Kolik mohu utratit od Alexandra Ivanova odpovídá přesně na tu otázku, kterou má v názvu. Zadáte do ní peněženku a váš příjem, přičemž aplikace vám pak sdělí, kolik si můžete dovolit utratit peněz.

Simple Clock Widget - Word Clock Power Mind Apps

Bubbles Live Wallpaper DotCode Apps

Widgets - CPU | RAM | Battery PowerAudio Team

Cartogram - Live Map Wallpapers & Backgrounds Round Tower

Pro Mp3 player - Qamp QAPP

Volume Slider Like Android P Volume Control Yogesh Dama

Decimal to Fraction Pro GK Apps

Business Calculator Pro GK Apps

Home Workouts No Equipment Pro Hazard Studio

Home Workouts No Equipment Pro je propracovaná aplikace, která vám pomůže vybudovat svaly. Výhodou je, že nepotřebujete žádné další náčiní jako činky nebo různé stroje. Stačí si vybrat program a začít cvičit.

Google Play Android hry zdarma

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých nevidíte popisek nebo screenshoty jsme nezkoušeli. Buďte tedy opatrní. Snažíme se vybírat pouze ty důvěryhodnější, ale občas se může stát, že vyžadují přístup k něčemu, co ke své funkčnosti vůbec nepotřebují. V takových případech doporučujeme aplikaci odinstalovat.

Crazy Halloween Puzzle crazy owl

Dead Bunker 4: Apocalypse EGProject

Hills Legend: Horror (HD) EGProject

Peppa Pig: Golden Boots Entertainment One

Shadow Knight Ninja Fight Game Fansipan Limited

Zdroj: App Sales