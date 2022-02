Stejně jako každé úterý vám i dnes nabídneme souhrn těch nejzajímavějších aplikací a her, které jsou po omezenou dobu na Google Play zdarma. Tentokrát nás zaujala zajímavá hra Lonely Hacker či aplikace Photo Motion, která dokáže rozpohybovat vaše fotografie.

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých vidíte popisek a screenshoty jsme sami vyzkoušeli. Můžeme tedy zhodnotit, zda stojí za vyzkoušení či nikoliv.

Google Play Android aplikace zdarma

GPS Speed Pro luozirui

Aplikace GPS Speed Pro vám ukazuje vaší aktuální rychlost, ale umí třeba také ukládat informace o vaší trati, přepínat mezi analogovým a digitálním tachometrem nebo ukázat graf rychlosti v průběhu vaší jízdy.

Photo Motion TigerAppsMobile

Pomocí této aplikace můžete oživit vaše fotografie tak, aby z nich vznikla krátká videa. Mimo klasické efekty jako třeba vítr nebo voda můžete do fotek přidávat také samolepky.

Rugos Premium - Icon Pack Göktuğ ULAŞ

Tracker Detect Pro for AirTag Air Tech Studio

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých nevidíte popisek nebo screenshoty jsme nezkoušeli. Buďte tedy opatrní. Snažíme se vybírat pouze ty důvěryhodnější, ale občas se může stát, že vyžadují přístup k něčemu, co ke své funkčnosti vůbec nepotřebují. V takových případech doporučujeme aplikaci odinstalovat.

Google Play Android hry zdarma

The Lonely Hacker je mezi hráči poměrně populární, v minulosti byl párkrát zdarma a vždy se tato akce setkala s úspěchem. Přestože podobný typ her moc nemusíme, u The Lonely Hacker jsme se zasekli asi půl hodinky a věříme tomu, že si ho čas od času zapneme znovu.

Truth Or Dare Pro TRYONI ARTS

Pokud jste na nějakém večírku a zrovna u sebe nemáte flašku (což je ale velmi nepravděpodobné) nebo nechcete vymýšlet úkoly, můžete vyzkoušet hru Truth Or Dare Pro. Ta vám jich totiž vymyslí spoustu.

Speed Math - Mini Math Games Eggies

Speed Math – Mini Math Games je skvělá hra na procvičení mozkových závitů. V časovém limitu totiž musíte odpovědět na to, zda se výsledek rovná či nikoliv.

The Enchanted Worlds Syntaxity

MR RACER : Car Racing Game - Premium - MULTIPLAYER ChennaiGames

Live or Die: Survival Pro Not Found Games

Monster Killer Pro - Assassin, Archer Hero Shooter Pride Games

Zdroj: App Sales