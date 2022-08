Stejně jako každé úterý se i dnes můžete těšit na náš pravidelný seriál Google Play aplikace a hry zdarma. Tentokrát se mrkneme na tři užitečné aplikace jako je třeba úvěrová kalkulačka nebo ta, která vám pomůže rychleji usnout.

Google Play Android aplikace zdarma

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých vidíte popisek a screenshoty jsme sami vyzkoušeli. Můžeme tedy zhodnotit, zda stojí za vyzkoušení či nikoliv.

SkanApp hands-free PDF book scanner GO2GET

Smart Loan Calculator Pro Crispysoft

Smart Loan Calculator Pro je jednoduchá úvěrová kalkulačka od vývojářů CrispySoft.

Sleep Faster, Meditation Pro Crispysoft

Sleep Faster, Meditation Pro je jednoduchá aplikace, která vám pomůže rychleji usnout. Na výběr máte hned z několika zvuků na pozadí jako je třeba déšť, vítr, vodopád a mnoha dalších, díky kterým by se vám mělo podařit lépe usnout. My osobně pravidelně usínáme u podcastů nebo seriálů, což jistě není to pravé ořechové, ale pokud vám podobné zvuky nevadí, třeba vám aplikace pomůže.

Livemocha: Learn Languages (Special Edition) Aldejan

OnSite Checklist - Site Audits Appculus Technologies

Aplikace Reminder Pro je jednoduchá záležitost, která vám dokáže vytvořit připomenutí pro jednorázové i opakující se události. Může tedy sloužit jako denní úkolník, ale zároveň také připomínat narozeniny, výročí, či jiné pro vás podstatné události.

Google Play Android hry zdarma

Poznámka redakce Aplikace nebo hry, u kterých nevidíte popisek nebo screenshoty jsme nezkoušeli. Buďte tedy opatrní. Snažíme se vybírat pouze ty důvěryhodnější, ale občas se může stát, že vyžadují přístup k něčemu, co ke své funkčnosti vůbec nepotřebují. V takových případech doporučujeme aplikaci odinstalovat.

Defender Heroes Premium FF_Studio

Stickman Legends Offline Games ZITGA

Zombie Avengers:(Dreamsky)Stickman War Z DreamSky

Lophis Roguelike:Card RPG game,Darkest Dungeon DreamSky

League of Stickman 2020- Ninja Arena PVP(Dreamsky) DreamSky

League of Stickman - Best action game(Dreamsky) DreamSky

Epic Heroes War - Premium DIVMOB

Ethereal Enigma PixelFade

ACE Academy PixelFade

